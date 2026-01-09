Sneeuw door kranen van dak gehaald, vanavond weer ijshockey in Tilburg

De ijshockeywedstrijd van Tilburg Trappers tegen Hammer Eisbären kan vrijdagavond gewoon doorgaan. Vrijdagmorgen is met hulp van twee hijskranen de sneeuw van het dak van IJssportcentrum Tilburg gehaald. Hierdoor is de situatie daar weer veilig en mag de ijshockeyhal weer open.

Vrijdagmorgen maakte de gemeente bekend dat alle panden weer open konden, behalve de Ireen Wüstbaan en zwembad Stappegoor. Daar wordt later besloten wanneer de deuren weer open kunnen.

Volledig uitverkocht

Het IJssportcentrum kreeg bij het verwijderen van de sneeuw op de daken voorrang boven de andere locaties. "Vanavond is hier een serieuze wedstrijd. Volledig uitverkocht met bijna 3000 mensen", legt Rick van Wandelen uit. Hij is directeur van Sportbedrijf Tilburg.

"De ploeg die uit Duitsland komt, komt uit Leipzig. Zij moeten ook weten of ze hier terecht kunnen. Vandaar dat we daar voorrang aan hebben gegeven en er extra werk van hebben gemaakt om dit in ieder geval vrij te krijgen", zegt Wandelen.

Mensen het dak op

Twee enorme hijskranen zijn ingezet bij de operatie om de sneeuw van het dak van het IJssportcentrum te halen. "We hebben kranen laten komen en er is een aantal mensen op het dak gegaan om daadwerkelijk sneeuw te scheppen in een soort zak die aan de kraan hangt. En dat is er dan vanaf gehaald."