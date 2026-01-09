Raadsleden en lhbtiq+-clubs niet meer welkom bij omstreden genezingsdienst

Vrijdagavond staat de eerste genezingsdienst van Tom de Wal gepland in het Van der Valk hotel in Eindhoven. Gemeenteraadsleden en leden van twee lhbtiq+-belangenorganisaties waren van plan om de dienst te bezoeken, maar zijn niet meer welkom. "Het buitensluiten van volksvertegenwoordigers laat zien dat er kennelijk iets te verbergen is", zegt Johan Stribos van Queer040.

De omstreden genezingsdiensten van de organisatie Goed Nieuws Eindhoven in het Van der Valk hotel staan gepland op 9, 10 en 11 januari. Ze zijn allemaal gratis te bezoeken, maar je moet wel online een plekje reserveren. In een video op zijn Instagram-pagina, nodigt Tom de Wal iedereen uit om naar de diensten in Eindhoven te komen. "Er is geen goede reden om er niet bij te zijn. Ken je mensen die genezing nodig hebben, neem ze mee", zegt De Wal. Niet iedereen welkom

Maar niet iedereen is welkom, zo blijkt. Johan Stribos, voorzitter van stichting Queer040, een vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de belangen van lhbtiq+'ers in omgeving Eindhoven, bestelde twee kaarten voor de dienst van vrijdagavond. "De kaarten werden gisteren goedgekeurd, maar vandaag zijn ze geannuleerd." Volgens Stribos gaat het om tientallen kaarten die zijn geannuleerd. "Het evenement staat nu op uitverkocht, maar er komen nog annuleringen binnen. Ze zijn aan het schoonvegen." De voorzitter heeft voordat het uitverkocht was nog gauw een nieuw kaartje besteld. "Maar ik verwacht dat die ook geannuleerd wordt."

Nieuwe kerk in Eindhoven Onder de naam Goed Nieuws Eindhoven starten twee leerlingen van de fulltime bijbelschool van De Wal een nieuwe kerk in Eindhoven. De start van de kerk wordt gevierd met twee genezingsdiensten en een kerkdienst komend weekend in het Van der Valk hotel in Eindhoven. Waar de wekelijkse kerkdiensten van Goed Nieuws Eindhoven gaan plaatsvinden, is vooralsnog onduidelijk. Het Van der Valk hotel liet aan Omroep Brabant weten dat er nog geen afstemming is geweest over terugkerende of toekomstige bijeenkomsten.

Gemeenteraadsleden ook geweerd

Ook gemeenteraadsleden Eva de Bruijn en Gisèle Mambre van GroenLinks en Rosa van den Nieuwenhof van PvdA zijn niet meer welkom. Mambre: "Het is toch wel vreemd. We hebben ons niet onder een schuilnaam aangemeld, dus ze kunnen weten dat wij volksvertegenwoordigers zijn. Als wij dan bij een openbaar evenement niet welkom zijn, klinkt dat toch als het weren van volksvertegenwoordigers." Mambre roept samen met haar collega's de gemeente op om voorlopig geen evenementen meer te organiseren in het Van der Valk hotel. "We vragen de gemeente ook om in gesprek te gaan met Van der Valk aan de hand van de zorgen en vragen van bezorgde bewoners." De gemeenteraadsleden zijn nog in beraad of ze vanavond tóch naar dienst gaan. "Ik zou dat wel graag willen doen, maar ik ben heel benieuwd of we dan alsnog geweerd worden." Van der Valk liet eerder aan Omroep Brabant weten dat zij organisatoren niet screenen op persoonlijke of religieuze opvattingen en geen standpunten innemen over de 'aard, overtuigingen of boodschappen van afzonderlijke organisaties'. Fysiek protest

Omdat toegang tot het evenement hen onmogelijk wordt gemaakt, heeft Queer040 na hun digitale protest nu samen met Pride Eindhoven en de Dolle Mina's besloten een fysiek protest te organiseren. "Er is een officeel manifest aangevraagd bij de gemeente Eindhoven. We roepen iedereen die staat voor inclusie, veiligheid en gelijkwaardigheid op om zich aan te sluiten." Stribos: "Als we de zaal niet in mogen, dan buiten op straat." Hij benadrukt dat hij niet het terrein van het hotel zelf op wil gaan. "Wij als Queer040 willen ons aan de wet houden. We gaan geen gekke dingen doen. Het is een vreemdzaam protest. We gaan het op het fietspad ervoor doen." Hij hoopt vanavond de aandacht te trekken. "Ik heb een regenboogvlag van twaalf meter met de Vibes (het logo, red.) van Eindhoven. Ik heb de commercieel manager van Van der Valk uitgenodigd om buiten een gesprek te komen voeren. We willen weten waarom Van der Valk denkt dat dit een goed idee is."

Omstreden diensten De zogenaamde genezings- en bevrijdingsdiensten die De Wal door het hele land organiseert zijn omstreden, omdat hij mensen zou kunnen 'genezen' van ziektes als MS en kanker en mensen zou kunnen 'bevrijden' van 'demonen' als autisme en homoseksualiteit.

Journalisten van Omroep Brabant bezochten eerder diensten van de religieuze organisatie van Tom de Wal, je hoort hun ervaringen in de podcast Op hoop van zegen hier: