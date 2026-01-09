Protest bij kerk in Tilburg tegen gebedsgenezingen van Tom van Wal

Bij kerk Praise in Tilburg wordt vrijdagavond geprotesteerd tegen aangekondigde gebedsgenezingen van Tom de Wal. De actie volgde nadat Van Wal bekendmaakte dit weekend bijeenkomsten te willen houden in de kerk.

Ongeveer 25 demonstranten van onder meer De Dolle Mina’s, Stichting Tilburg Pride en andere LHBTIQA+-organisaties hebben zich verzameld voor de ingang van de kerk.

Zij zwaaien met regenboogvlaggen en voeren actie tegen de geplande bijeenkomst. Naast hen staat een andere groep van zo’n vijftien mensen christelijke liederen te zingen. Zij willen de reguliere kerkdienst bijwonen, maar kunnen het gebouw niet in omdat de bijeenkomst is verboden door de burgemeester.

Geen vergunning

De politie heeft de demonstranten verzocht de stoep te verlaten, maar daaraan is geen gehoor gegeven. Vervolgens zijn de omliggende straten afgezet met linten om de situatie beheersbaar te houden.

De gemeente Tilburg heeft inmiddels een streep gezet door de geplande gebedsgenezingsbijeenkomst. Volgens de gemeente mocht de activiteit niet doorgaan omdat kerk Praise niet beschikt over de vereiste evenementenvergunning. Ondanks het verbod bleven de demonstranten aanwezig bij de kerk.



Eerder in Eindhoven

De gebedsgenezingen zouden eerst plaatsvinden in een Van der Valk-Hotel in Eindhoven. Nadat het hotel het evenement annuleerde, werd uitgeweken naar de kerk in Tilburg.