Werkende cocaïnewasserij ontdekt in Sprang-Capelle

Vandaag om 05:58 • Aangepast vandaag om 06:12
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink
In een huis aan de Raadhuisstraat in Sprang-Capelle is vrijdagnacht een werkende cocaïnewasserij ontdekt. Een arrestatieteam van de politie viel het huis binnen.

Ook is een auto die achter het huis stond in beslag genomen.

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is vrijdagnacht meteen begonnen met een onderzoek. De politie laat weten dat het pand wordt bewaakt en er ook zaterdag overdag ook nog onderzoek wordt gedaan.

 

