Bijna alle sportaccommodaties in Tilburg weer open, twee locaties nog dicht

De meeste binnensportlocaties in Tilburg zijn zaterdag weer open. Dat meldt de gemeente Tilburg. Veel sportlocaties waren sinds donderdag uit voorzorg dicht, omdat er veel ijs en sneeuw op de daken lag.

De Ireen Wüst IJsbaan en Zwembad Reeshof blijven voorlopig wel dicht. De gemeente zegt dat ze de situatie bij die locaties in de gaten blijft houden.

De ijshockeywedstrijd van Tilburg Trappers tegen Hammer Eisbären kon vrijdagavond wel gewoon doorgaan. Vrijdagochtend werd de sneeuw met behulp van twee hijskranen van het dak van IJssportcentrum Tilburg gehaald.

Behalve Tilburg besloten ook veel andere gemeenten deze week om sportzalen en -hallen in hun beheer uit voorzorg dicht te houden. Zo zijn in de gemeente Breda tot maandagochtend tien uur alle locaties dicht. De gemeente wil daar geen enkel risico lopen en onderzoekt de de belastbaarheid van de dakconstructies nog. Ook de gemeente Oosterhout sloot vrijdag in ieder geval tot en met zondag haar sporthallen, gymzalen en het Recreatieoord de Warande.