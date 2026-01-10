Documentaire over euthanasie van Milou (17) ingezonden voor Emmy Awards

De documentaire over Milou Verhoof (17) uit Bavel wordt door Nederland ingezonden voor de Emmy Awards, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. De film gaat over Milou's weg naar euthanasie na jaren van psychische klachten, verdriet en pijn.

In Milou's strijd gaat door vertellen haar ouders en vrienden over wat Milou is overkomen . Ook het meisje zelf hoor je 'praten': met kunstmatige intelligentie (AI) werd haar stem nagemaakt, die fragmenten uit haar dagboek voorleest.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag (gratis en anoniem) bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113, of chatten via 113.nl.

Regisseur Bart Hölscher maakte de documentaire samen met Rob Hüskens, de oom van Milou. "Ik vroeg me af wie ik ben om dit verhaal te mogen vertellen, maar Milou had als grootste wens dat haar verhaal in alle openheid gedeeld werd", zei de regisseur toen de film in oktober uitkwam.

Milou was vrolijk kind

Kijkers zien in de documentaire hoe Milou als kind een vrolijk meisje is, maar dat dat vanaf haar elfde verandert. De ziekenhuisopname van haar broertje Daan brengt veel teweeg en er speelt meer. Milou wordt depressief, begint zichzelf te snijden en haar eerste seksuele ervaring is een verkrachting.

Een opname bij de ggz maakt het alleen maar erger. Ondertussen wordt de doodswens van Milou groter, maar daar wordt niet naar geluisterd.

Brandbrief naar OM

Behalve de weg naar haar dood laten de documentairemakers ook zien wat haar dood later allemaal teweegbrengt. Na het overlijden van Milou sturen veertien psychiaters en artsen een brandbrief naar het Openbaar Ministerie (OM).

Daarin dringen de schrijvers aan op een strafrechtelijke vooronderzoek naar de euthanasie van Milou. Er ontstaat een hoop discussie. Politieke partij NSC wil een stop voor drie jaar voor euthanasie bij psychisch lijden onder de dertig jaar, maar die stop komt er uiteindelijk niet.

De film was in oktober voor het eerst op tv te zien en wordt nu ingezonden voor de categorie documentaires bij de Emmy Awards. De Emmy's worden gezien als de meest belangrijke prijs voor televisieproducties van over de hele wereld. De prijzen worden in september uitgereikt.