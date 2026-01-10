Strooizout niet aan te slepen, maar hulp is onderweg

Strooizout vloog afgelopen week op moordend tempo de deur uit bij alle gemeentes. Maar hulp is onderweg. Bij importeur Stone Base in Raamsdonksveer arriveerde zaterdagmiddag een flinke lading vanuit Noord-Frankrijk. Zo hard als het afgelopen week ging, zagen ze ook bij deze groothandel niet eerder. "Iedereen zit om zout te springen."

Drieduizend ton strooizout werd zaterdag op een schip met spoed gelost bij het bedrijf, vertelt Erwin Swanenberg van Stone Base. Een nieuwe lading om de grootste druk eraf te halen. Want verschillende gemeentes kampten afgelopen week met fikse tekorten omdat voorraden strooizout in rap tempo verdwenen. Sint-Michielsgestel, Oisterwijk en Heusden kregen hulp van buurgemeenten omdat de voorraad op was. Bij Stone Base stond de telefoon afgelopen week dan ook roodgloeiend. "De telefoon is begonnen met rammelen en niet meer gestopt. Iedereen zit om zout te springen."

Het is ook een uitzonderlijke situatie vindt Swanenberg. "Zoveel sneeuw in zo'n korte periode, dat zien we niet vaak. Normaal sneeuwt het een paar dagen, nu al een week lang. Of het sneeuwt in bepaalde delen van het land, nu valt er sneeuw in het hele land."

"Het is alles of niks, hollen of stilstaan. Nu moet het gebeuren."

Het zout komt normaal gesproken rechtstreeks vanuit Egypte. "Maar die schepen waren nog twee weken onderweg. In Noord-Frankrijk was nog wat beschikbaar, dat was het snelst hier te halen." Over twee weken arriveert het zout uit Egypte met 27.000 ton strooizout. Met een grote grijpkraan werd het strooizout zaterdagmiddag vanuit een boot in grote vrachtwagens overgeheveld. De vrachtwagens rijden door heel het land en dan het eerst naar plekken waar het 't hardste nodig is. "Gemeente Meierijstad, Rijkswaterstaat, Culemborg, Eindhoven en Amsterdam. We gaan heel het land door." Eric en zijn collega's hebben wel veel schik in deze tijd van het jaar. "Mensen offeren vakantiedagen op om het zout op de juiste plekken te krijgen. Het is alles of niks, hollen of stilstaan. Nu moet het gebeuren." Bekijk hier dronebeelden van het schip dat arriveert in Brabant:

Strooizout komt aan in Raamsdonksveer (foto: Omroep Brabant).