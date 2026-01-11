Deze Dakar-coureur wilde stoppen, totdat hij een boek opensloeg

Michiel Becx (50) is een bekende naam in de Dakar Rally. Dat de rallyrijder uit Vessem er weer bij is in Saoedi-Arabië had hij zes jaar geleden niet verwacht. Met dank aan een boekje kwam hij terug op zijn beslissing om te stoppen. “Ik was er helemaal klaar mee.”

Becx deed in 2019 voor het eerst mee aan de Dakar Rally, maar in de auto haalde hij de eindstreep niet. Een jaar later een nieuwe kans in de truck en toen was de finisher-medaille wel een feit. Toch overheerste niet de tevredenheid. “Ik wist zeker dat ik nooit meer mee ging doen. In een telefoongesprek zei ik tegen mijn vrouw dat ze volgend jaar gewoon een vakantie kon gaan boeken.” Hij pakte een boek en schreef de frustratie van zich af. “Daarin stond bijvoorbeeld dat het zwaar was, de dagen heel lang waren en dat veel hetzelfde was. Het was teveel van het goede”, zegt Becx die de rally vergelijkt met een verjaardag. “Als je twee weken lang iedere dag een verjaardag hebt, is daar niks meer aan.”

Zijn vrouw nam de woorden van Becx niet zo serieus. “’Dat zeg je wel vaker’ was haar reactie. Dit keer wist ik het echter zeker. Totdat ik thuis was en een paar weken later nog eens in mijn boek keek. De conclusie was dat het allemaal wel meeviel en dat ik voelde dat ik aan het zeiken was. Je weet vooraf al dat het zwaar gaat worden. Een paar weken later zat ik te sleutelen aan een rallywagen. Ik had al vaker gehoord over het Dakar-virus en ik weet dat het bestaat.”

Die liefde voor snelheid is er zijn hele leven. Als jongetje van 8 jaar was hij al aan het crossen op de brommer. “We vonden het leuk om te sleutelen, altijd wilden we beter worden. Mijn vader heeft het niet aangespoord, die probeerde het een beetje tegen te houden. Dat hij bang was, snap ik wel. Als onze twee dochters hetzelfde willen, zou ik er denk ik ook moeite mee hebben.” Wat begon op de brommer, ging steeds een paar stappen verder. Tot aan de Dakar Rally, het hoogst haalbare in zijn sport. “Dit is de Tour de France van de rallysport. Als je een rallyrijder bent, dan wil je hier graag bij zijn.”

"De auto is nog vers, we moeten ervaring opdoen.”

Zijn vijfde deelname dit jaar rijdt hij in een auto van een eigen team, dat hij is gestart samen met Veldhovenaar Janus van Kasteren en Limburger Roger Grouwels. “Dit zijn dé raceauto’s van de offroad rallysport. Het is het maximale wat je kunt qua snelheid en comfort. We moeten wel realistisch zijn dat een hoge klassering te vroeg is. De auto is nog vers, we moeten ervaring opdoen.” Een boekje voor kritiekpunten heeft Becx dit jaar niet nodig, want de komende jaren is hij er ‘gewoon’ weer bij tijdens de Dakar Rally. “Dit project ga je niet aan voor maar een jaartje. Er staat een team met veel professionaliteit en we zijn vastberaden alles uit deze auto te halen.”