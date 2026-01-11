Becx valt uit in Dakar Rally, ook problemen door steen bij Van Kasteren

Michiel Becx is zondag tijdens de zevende etappe van de Dakar Rally uitgevallen. De 50-jarige rallycoureur uit Vessem reed tegen een grote steen aan en kon de race niet voortzetten. Het is nog onduidelijk of hij de rally buiten mededinging probeert uit te rijden.

Op de rustdag zaterdag gaf Becx tegenover Omroep Brabant aan dat hij het parcours niet zo pittig vond in de eerste zes etappes. "Ik vond het wel meevallen ja. Er waren wel veel stenen, maar het parcours was niet heel zwaar. De laatste dag was wel lang."

Zondag viel de Brabantse coureur uit nadat hij tegen een steen was gereden. De wagen had zoveel schade dat uitrijden niet meer mogelijk was. Becx is uit de competitie, maar kan de rally nog wel uitrijden zonder dat zijn uitslag meetelt. Het is nog niet duidelijk of hij dat ook gaat proberen.

Problemen bij Van Kasteren

Er waren ook problemen bij zijn ploeggenoot Janus van Kasteren. De Veldhovenaar reed net als Becx tegen een steen en daarbij liep de auto veel schade op. Uiteindelijk kwam hij 4.15 uur later binnen dan etappewinnaar Mattias Ekström.