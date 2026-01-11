Ex-vrouw van Michael van Gerwen bevallen van dochtertje

Daphne Govers, de ex-vrouw van darter Michael van Gerwen, is bevallen van dochtertje Mila. De kleine is vrijdag ter wereld gekomen. "Welkom op de wereld lieve kleine Mila", schrijft de trotse moeder op Instagram.

Afgelopen mei maakte de Brabantse darter bekend dat hij en Daphne gingen scheiden . Het was geen makkelijke periode want niet veel later bleek zijn vader kanker te hebben.

Ook raakte hij betrokken bij een vechtpartij in een dönertent in Den Bosch. Van Gerwen besloot de dartpijlen tijdelijk naast zich neer te leggen omdat 'hij het niet zou trekken'.

Zwangerschap niet gepland

Al snel na de scheiding gingen geruchten rond dat Daphne een nieuwe relatie had en dat ze zwanger was van haar nieuwe vriend Robert. Dat bevestigt ze even later zelf aan Shownieuws. De zwangerschap was volgens haar niet gepland.

Voor Daphne was het een schok, maar ook voor de Vlijmense darter. "Wat heb jij geflikt, dat kunnen ze voor geen filmscript bedenken", zou hij gezegd hebben volgens haar. Van Gerwen en Daphne hebben samen ook twee kinderen: Zoë (8) en Mike (5).

Alle kritiek die Daphne kreeg, liet ze langs zich heengaan. Ook Van Gerwen kon zijn boosheid volgens haar naast zich neerleggen in het belang van hun kinderen. De twee hebben weer goed contact.