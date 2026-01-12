Jumbo ziet dat klanten steeds vaker voor huismerken en aanbiedingen kiezen

Supermarktketen Jumbo kijkt positief terug op 2025. Ze hebben vier procent meer klanten, in België gaat het goed en de omzet steeg met 300 miljoen euro. Door onzekere tijden ziet de Veghelse supermarkt dat klanten steeds vaker kiezen voor huismerken en aanbiedingen.

Focus terug op prijzen en huismerk Vorig jaar bleek dat de supermarkt in een ‘dipje’ zat en dat ze net op tijd een u-bocht hadden gemaakt en daarmee de toekomst van Jumbo hadden gered. Dit jaar is de directie een stukje positiever. Het marktaandeel bleef steken op 20%, lager dan in 2024 (20,3%) en 2023 (20,9%). Volgens Jumbo komt dat door een flinke daling in het eerste halfjaar vanwege het verbod op de verkoop van tabak.

Jumbo Food Groep uit Veghel is een moeilijke periode terug naar de basis gegaan en dat zorgt voor een groei van het aantal klanten. “Sinds april zijn we terug gegaan naar de unieke formule van Jumbo en dat zorgt voor meer nieuwe en terugkerende klanten en de klanttevredenheid nam weer toe”, zegt de supermarkt euforisch.

Maar doordat Jumbo weer de focus heeft gelegd op prijzen en assortiment in plaats voor sponsoring van sport groeide het aantal klanten na de zomer. “Deze positieve verandering vond plaats tegen een achtergrond van onzekere economische, maatschappelijke en geopolitieke ontwikkelingen. Daardoor kijken klanten kritischer naar hun dagelijkse boodschappen en kiezen zij vaker voor huismerken en producten die in de aanbieding zijn”, aldus de supermarkt in een verklaring. Exacte cijfers heeft Jumbo nog niet vrijgegeven.

Nieuwe winkels en België

Jumbo zegt er verder alles aan te doen om de boodschappen betaalbaar te houden. “Kostenbesparing door slimmer in te kopen en door de organisatie te vereenvoudigen, maakt dit mogelijk.”

Uit cijfers blijkt dat er elke week 4,6 miljoen unieke klanten boodschappen doen bij de gele supermarkt. Een groei van vier procent in vergelijking met het jaar daarvoor.

De omzet van Jumbo Food Groep steeg naar 10,64 miljard euro, een groei van drie procent. Dat is een stijging van 300 miljoen euro, als de omzet van tabak en La Place uit 2024 buiten de cijfers wordt gehouden.

Dat komt mede doordat het aantal winkels met zes groeide tot 688 in Nederland. In Belgie kwamen er zeven nieuwe winkels bij en daar zitten nu 44 Jumbo’s. Bij de zuiderburen zijn ze nog een kleine speler met een marktaandeel van twee procent. Toch groeide de omzet daar met een kwart tot een half miljard euro.