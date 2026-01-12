Maurice M. gezellige buurtvader, maar 's nachts misbruikte hij vier meisjes

Maurice M. (57) uit Beek en Donk moet, als het aan justitie ligt, behalve een celstraf van acht jaar óók tbs met dwangverpleging krijgen voor het misbruiken van zijn eigen dochter en drie vriendinnetjes. Maar M. ontkent alle aanklachten, zo bleek maandag in het gerechtshof in Den Bosch. Eerder kreeg Maurice M. negen jaar cel opgelegd van de rechtbank, maar zowel hij als het Openbaar Ministerie zijn het niet eens met die straf.

En dus troffen beide partijen elkaar na 2,5 jaar opnieuw, nu in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch. Justitie wil dat de ‘autistische en pedofiele’ M. naast een celstraf ook gedwongen behandeld wordt. En M. zelf wil opnieuw vrijspraak.

Dat M. zijn zin krijgt, lijkt niet heel aannemelijk. De rechtbank vond de verklaringen van de vier misbruikte meisjes betrouwbaar en deskundigen zien ook de noodzaak van een gedwongen behandeling. M. had geen andere tactiek of feiten en ontkende weer dat hij de meisjes heeft misbruikt.

Lijnrecht daartegenover staan de verhalen van de meisjes. Zijn dochter, die inmiddels 21 is, zou ‘zolang ze zich kan herinneren’ dagelijks zijn misbruikt door haar vader. Vanaf haar tweede tot haar twaalfde, meent justitie.

En elke keer gebeurde dat misbruik volgens hetzelfde patroon: vader Maurice ging vrijwel elke avond of nacht naar de slaapkamer van zijn dochter en kriebelde op haar rug. Daarna ging hij verder naar beneden en betastte hij haar. Hij legde haar ook uit hoe ze zichzelf kon bevredigen en deed dat ook bij zichzelf.

Zo ging het niet alleen met zijn eigen jonge dochter, maar ook met zeker drie vriendinnetjes. Zij moesten porno kijken, naar zijn piemel kijken en werden betast. Als het over zelfbevrediging ging, dan vroeg hij zijn dochter om dat eens voor te doen. Allerlei seksuele handelingen en tongzoenen kwamen voorbij, behalve de geslachtsdaad zelf.

'Kwalijke dubbelrol'

Alle bizarre details van zeker tien jaar misbruik passeerden ook in dit hoger beroep de revue. Het leek een heel gezellige buurt in Beek en Donk waar iedereen goed met elkaar omging en bij elkaar over de vloer kwam. Maar Maurice M. had volgens de meisjes een kwalijke dubbelrol.

Het heeft jaren geduurd voor de zaak aan het licht kwam en daaruit blijkt opnieuw dat zulke zaken door onwetendheid en schaamte met veel moeite naar buiten komen. Al in 2015 had een moeder van een vriendinnetje wat in de gaten en ook in 2019 was dat het geval bij een andere moeder.