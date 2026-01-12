Maurice M. gezellige buurtvader, maar 's nachts misbruikte hij vier meisjes
Maurice M. (57) uit Beek en Donk moet, als het aan justitie ligt, behalve een celstraf van acht jaar óók tbs met dwangverpleging krijgen voor het misbruiken van zijn eigen dochter en drie vriendinnetjes. Maar M. ontkent alle aanklachten, zo bleek maandag in het gerechtshof in Den Bosch. Eerder kreeg Maurice M. negen jaar cel opgelegd van de rechtbank, maar zowel hij als het Openbaar Ministerie zijn het niet eens met die straf.
En dus troffen beide partijen elkaar na 2,5 jaar opnieuw, nu in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch. Justitie wil dat de ‘autistische en pedofiele’ M. naast een celstraf ook gedwongen behandeld wordt. En M. zelf wil opnieuw vrijspraak.
Dat M. zijn zin krijgt, lijkt niet heel aannemelijk. De rechtbank vond de verklaringen van de vier misbruikte meisjes betrouwbaar en deskundigen zien ook de noodzaak van een gedwongen behandeling. M. had geen andere tactiek of feiten en ontkende weer dat hij de meisjes heeft misbruikt.
Lijnrecht daartegenover staan de verhalen van de meisjes. Zijn dochter, die inmiddels 21 is, zou ‘zolang ze zich kan herinneren’ dagelijks zijn misbruikt door haar vader. Vanaf haar tweede tot haar twaalfde, meent justitie.
En elke keer gebeurde dat misbruik volgens hetzelfde patroon: vader Maurice ging vrijwel elke avond of nacht naar de slaapkamer van zijn dochter en kriebelde op haar rug. Daarna ging hij verder naar beneden en betastte hij haar. Hij legde haar ook uit hoe ze zichzelf kon bevredigen en deed dat ook bij zichzelf.
Zo ging het niet alleen met zijn eigen jonge dochter, maar ook met zeker drie vriendinnetjes. Zij moesten porno kijken, naar zijn piemel kijken en werden betast. Als het over zelfbevrediging ging, dan vroeg hij zijn dochter om dat eens voor te doen. Allerlei seksuele handelingen en tongzoenen kwamen voorbij, behalve de geslachtsdaad zelf.
'Kwalijke dubbelrol'
Alle bizarre details van zeker tien jaar misbruik passeerden ook in dit hoger beroep de revue. Het leek een heel gezellige buurt in Beek en Donk waar iedereen goed met elkaar omging en bij elkaar over de vloer kwam. Maar Maurice M. had volgens de meisjes een kwalijke dubbelrol.
Het heeft jaren geduurd voor de zaak aan het licht kwam en daaruit blijkt opnieuw dat zulke zaken door onwetendheid en schaamte met veel moeite naar buiten komen. Al in 2015 had een moeder van een vriendinnetje wat in de gaten en ook in 2019 was dat het geval bij een andere moeder.
M. werd twee keer opgepakt en zat even vast. Maar doordat de dochter loyaal bleef aan haar vader, werden de zaken toen geseponeerd. Pas nadat de dochter zelf in 2022 alle moed bij elkaar had geraapt en aangifte deed, werd vader Maurice vervolgd.
Nu 3,5 jaar later is de zaak nog steeds niet afgesloten en dat doet heel veel met de vier getroffen meisjes, zo bleek uit hun spreekrecht. Stuk voor stuk functioneren ze niet zoals een jonge vrouw zou moeten functioneren. Het misbruikverleden drukt zwaar op hen en er komt nog weinig van hun leven terecht. Alle vier hopen ze nu dat ze na dit hoger beroep de zaak kunnen afsluiten.
Vader Maurice zat er maar wat eenzaam bij. Zelfs met zijn advocaat had hij eigenlijk geen contact en hij keek niets of niemand aan, behalve de raadsheren van het hof. Hij zit nu al een paar jaar in het Drentse Veenhuizen in de cel. Hij belt een enkele keer met zijn moeder, maar verder heeft hij met niemand contact. Ook komt er nooit bezoek, want daar ziet hij ‘het nut niet van in’. Zijn ex-vrouw en zijn vijf kinderen ziet hij niet meer. En waar hij gaat wonen als hij ooit weer vrijkomt, weet hij nu nog niet, maar in ieder geval niet in Beek en Donk, want daar heeft hij ‘niets meer te zoeken’.
'Geen klap, maar een mokerslag'
M. maakte de slachtoffers ook in hoger beroep veelvuldig aan het huilen door alle aantijgingen glashard te ontkennen. Het meest grove wat hij zei was zijn antwoord op de vraag of hij ergens spijt van heeft. “Ik heb nergens spijt van”, zei M. “Alleen van het feit dat ik kinderen heb gekregen. Zonder kinderen was dit alles niet gebeurd.”
Als de deur naar zijn familie al niet dicht was, dan is dat door deze uitspraak wel het geval. De advocaat-generaal kon er niet over uit. “Je kunt je kinderen niet meer pijn doen. Dit is geen klap, maar een mokerslag”, zo sprak ze.
Ze somde alle feiten over het misbruiken van de vier meisjes nog eens op en ook het feit dat M. toen zijn dochter een vriendje had hen ging afluisteren als ze seks hadden en die opnames ook schriftelijk uitwerkte.
Gesteund door de conclusies van de deskundigen kon ze alleen maar een gevangenisstraf van acht jaar eisen én tbs met dwangverpleging. Als het hof niet instemt met de tbs, dan wil ze een langere celstraf van twaalf jaar en een reeks maatregelen na die celstraf. Maurice M. keek er niet van op. Zachtjes zei hij dat hij ‘overal aan mee wil werken’.
De uitspraak in dit hoger beroep is op 26 januari.
