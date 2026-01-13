Huis brandt uit, bewoner opgepakt: 'Kat in het nauw maakt rare sprongen'

Een appartement aan de Kerkstraat in Oisterwijk is maandagavond uitgebrand. Onderbuurman Frans van Crey (81) ontdekte de brand en doet een dag later zijn verhaal. “De bovenbuurman is een aardige man, maar het ging even mis.”

De politie vermoedt brandstichting en volgens buurtbewoners was het een wanhoopsdaad van de bewoner vanwege een huurachterstand. “Met mij gaat het goed, geen probleem”, zegt Frans van Crey nuchter. Hij woont al achttien jaar in het appartement aan de Kerkstraat. Na een nacht zonder slaap zit hij de ochtend na de brand bij zijn buurvrouw Anita te bellen met de verzekering, de verhuurder en politie.

Wat voor een buurman was het?

Maandagavond rond half elf zit Frans tv te kijken als er ineens een alarm gaat. “Ik dacht aan een autoalarm en ben buiten gaan kijken. Maar daar was niemand. Toen ging ik naar boven en hoorde ik het brandalarm bij mijn bovenbuurman.” Maar daar was ook niemand en dus belt Frans meteen 112. De bovenbuurman, een 75-jarige man, is niet thuis en wordt uren later in Boxtel opgepakt door de politie. “Het is een normale en vriendelijke man, maar het ging even mis”, zegt Frans rustig. Volgens hem en andere buurtbewoners heeft de bewoner van het uitgebrande appartement een wanhoopsdaad gedaan.

De vlammen sloegen uit het appartement aan de Kerkstraat in Oisterwijk (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

“Hij zou vandaag uit het appartement gezet worden vanwege een huurachterstand. Dat vertelde de verhuurde vannacht tegen mij”, zegt Frans. “Een kat in het nauw maakt rare sprongen.” Hij neemt het zijn bovenbuurman heel erg kwalijk: “Ik had verbrand in mijn bed kunnen liggen. Als hij iets had gezegd hadden we hem misschien kunnen helpen.” Hoe groot is de schade?

“Vanmorgen om negen uur zou de verhuiswagen komen, maar zover liet mijn bovenbuurman het dus niet komen”, gaat hij verder. Het uitgebrande appartement is dichtgetimmerd en verzegeld door de politie voor verder onderzoek. Frans kon dinsdagochtend even in zijn appartement gaan kijken. “Gelukkig is er geen brandschade. Maar mijn slaapkamer en meterkast staan wel vol water. Dat zullen ze leeg moeten pompen.” Het bedrijf onder hem, een schoonheidssalon, heeft ook last van waterschade: uit de meterkast komt het bluswater naar beneden gelopen. De eigenaresse heeft acht klanten afgebeld en hoopt donderdag weer open te kunnen. “Onze producten zijn allemaal nog goed”, geeft ze aan. Ze noemt het een 'heel triest voorval'.