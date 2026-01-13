Moeder (84) op koelbloedige wijze vermoord: zoon (62) krijgt 20 jaar cel

Een man van 62 uit Veghel heeft een gevangenisstraf van twintig jaar gekregen voor het ombrengen van zijn hoogbejaarde moeder. Volgens de rechtbank in Den Bosch was er sprake van een koelbloedige moord. Het 84-jarige slachtoffer werd in augustus 2024 in de slaapkamer van haar eigen huis in Oss zeven keer gestoken.

Na de moord heeft de man, Marcelino B., geprobeerd de inhoud van haar kluis te stelen. En kort voor de fatale steekpartij had hij al zonder toestemming 80.000 euro van de rekening van zijn moeder gehaald. Verdediging houdt vast aan doodslag

Na een melding van bezorgde familieleden vond de politie op 16 augustus 2024 het lichaam van de vrouw in haar appartement aan de Beethovengaarde in Oss. B. werd een dag later, op basis van aangetroffen bloedsporen, aangehouden als verdachte. Hij bekende dat hij zijn moeder om het leven had gebracht. Volgens de verdediging was hij dit niet van plan en was er dus sprake van - het juridisch minder zware - doodslag en niet van moord. De rechtbank denkt hier heel anders over: de verdachte heeft wel degelijk met een vooropgezet plan zijn moeder om het leven gebracht. B. stond op 15 augustus 2024 rond middernacht op, pakte een pet, handschoenen en een groot mes en reed naar zijn moeder. Toen hij er halverwege achter kwam dat hij haar huissleutel was vergeten, keerde B. terug naar zijn appartement om die op te halen. Vlak voordat hij bij het appartementencomplex waar zijn moeder woonde kwam, deed hij zijn ‘vermomming’ aan. Vervolgens maakte hij met de huissleutel van zijn moeder de deur open en stak hij haar in de slaapkamer dood.

Waarom gaat rechter uit van moord?

De rechtbank gaat ervan uit dat B. op weg naar zijn moeder echt het plan had zijn moeder van het leven te beroven. Voor hij daar aankwam, was er genoeg tijd om op andere gedachten te komen, maar hij koos ervoor zijn moeder om het leven te brengen.

Tijdens de (emotionele) behandeling van zijn strafzaak zei B. dat hij de kluis van zijn moeder wilde stelen en het mes had meegenomen om zijn moeder zo nodig te bedreigen. Pas in de woning zou hij het besluit hebben genomen om zijn moeder te doden, toen zij wakker bleek te zijn. De rechtbank kan dit scenario niet rijmen met de eigen verklaring van de verdachte dat hij direct, zonder dat er een woord is gewisseld, op zijn moeder begon in te steken toen hij haar in de slaapkamer zag. Ook is het niet logisch dat de verdachte een mes nodig had om zijn hoogbejaarde moeder te bedreigen. Zoon zou in een 'waas' hebben gehandeld

B. zei ook nog dat hij 'in een waas' had gehandeld. Die toestand was een gevolg van het afbouwen van medicatie. De rechter zag ook niets in deze verklaring. B. was behalve zijn moeder de enige die toegang had tot haar bankrekening en hij was ook de enige aan wie zijn moeder haar huissleutel toevertrouwde. De verdachte maakte misbruik van dit vertrouwen, zo is het oordeel van de rechtbank. Ook de officier van justitie hield het op moord en had dezelfde straf (twintig jaar) geëist.