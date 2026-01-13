'Hier géén wegversmalling', 3000 Tilburgers willen referendum

De eerste stap naar een referendum over de versmalling van de Ringbaan West in Tilburg is gezet. De gemeenteraad stemde in december in met plannen om de weg terug te brengen naar één baan per rijrichting, maar daar wil Hans Smolders van LST niets van weten. Daarom verzamelt hij handtekeningen voor een referendum. “Als deze plannen doorgaan, ga je daar dagelijks filerijden.”

De fractievoorzitter zegt van allerlei kanten signalen te horen dat mensen het niet eens zijn met de beslissing van de gemeenteraad. “Mensen snappen niet waarom dit moet gebeuren. Het leeft enorm bij de burgers.” Zo ook bij de vader van Anne-Roos, die in de herfstvakantie in een van de zijstraten van de Ringbaan West werd doodgereden. Met haar kapotte fiets onder de arm sprak hij in bij een raadsvergadering in december. “Dit is zoals een kinderfiets eruitziet wanneer er een auto met 50 kilometer per uur tegenaan is gereden”, begon hij. “Mijn dochter Anne-roos is 6 weken geleden op deze fiets verongelukt.” De vader vreest dat versmalling van de Ringbaan West gaat zorgen voor extra verkeer, juist ook in de zijstraten. Referendum

Hans Smolders had bij deze eerste stap richting een referendum 1300 handtekeningen nodig om het verzoek bij de raad in te dienen. Hij haalde er ruim twee keer zoveel op. “Er zijn nu bijna 3000 mensen die getekend hebben”, vertelt hij. “Maar we hebben er nog een hoop nodig.” Bij 8000 handtekeningen is de vraag om een referendum officieel, maar dan is het nog aan de raad of het doorgaat.

Mocht het uiteindelijk allemaal doorgaan, plaatst de Tilburgse politicus meteen een kanttekening. “De uitslag van het referendum is niet bindend en daarom kan de gemeenteraad de uitslag zo naast zich neerleggen. Als ik merk dat de politiek dat spel gaat spelen, heb ik nog een stok achter de deur”, doelt de fractievoorzitter van LST daarbij op de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart. Bereikbare stad

Tilburg krijgt er de komende jaren 30.000 huizen bij. Dat betekent ook tienduizenden extra mensen in de stad. Om ervoor te zorgen dat de binnenstad bereikbaar blijft, moet de Ringbaan West teruggebracht worden tot één rijbaan. Wethouder Rik Grashoff legt uit waarom: “We willen auto’s die niet in de stad hoeven te zijn naar andere wegen leiden.” “Zo kunnen op de Ringbaan West de auto’s blijven rijden die daar moeten zijn en kunnen er snelle bussen gaan rijden. Zo blijft de stad goed bereikbaar voor iedereen die daar echt moet zijn.” Smolders is het hier met wethouder Grashoff eens. “Er moeten inderdaad geen auto’s op de Ringbaan West rijden die er niet moeten zijn. Maar dat doe je wat mij betreft op andere manieren. Wij pleiten al tien jaar voor een goed transferium buiten de stad en een wiet-drive buiten de ringbanen. Maar dat is er nog nooit van gekomen.” Vragen om problemen

De maatregelen die nu genomen worden, snapt Smolders dan ook totaal niet. “Het is daar nu al druk en dan ga je het ook nog eens terugbrengen tot één rijbaan. Het wordt gewoon chaos. Als deze plannen doorgaan, ga je daar dagelijks filerijden.” Volgens de fractievoorzitter is dat vragen om problemen. “Er komen straks minimaal 30.000 auto’s bij. Dan ga je het toch niet in je hoofd halen om er een baan vanaf te halen. Het is een van de domste plannen ooit als je het bekijkt vanuit de automobilist.” Dat het drukker wordt op de Ringbaan West is volgens de fractievoorzitter maar een deel van het probleem. “Je krijgt sluipverkeer en daardoor worden de wijken zwaar belast. De mensen die de stad kennen, gaan er alles aan doen om toch de kortste weg te nemen.” De komende maanden moet blijken of er een referendum komt en of het van invloed is op de beslissing over de versmalling van de Ringbaan West.