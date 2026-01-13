Eindhoven krijgt ondergronds busstation met 5 bustunnels en 34 haltes

Het openbaar vervoer rond Eindhoven Centraal krijgt een flinke upgrade. De gemeente, NS, ProRail, provincie en het Rijk hebben een voorkeursplan gekozen met als blikvanger een ondergronds busstation. Dat moet het huidige, drukke en verouderde station vervangen.

Volgens wethouder Stijn Steenbakkers wordt dit dé entree van de stad en de Brainportregio. “Het busstation van nu past niet meer bij de groei van Eindhoven. Met het nieuwe ontwerp wordt reizen overzichtelijker, sneller én comfortabeler”, zegt hij. Een groot deel van de investering komt van de Brainportdeal, waarmee Eindhoven klaar wordt gemaakt voor de groei van de regio.

Impressie van het nieuwe ondergrondse busstation bij Eindhoven centraal (foto: Movares, KCAP, TEAM V)

Hoe werkt het ondergrondse busstation?

Het ondergrondse busstation krijgt drie eilandperrons met 34 haltes. Elke buslijn krijgt een vaste plek, waardoor overstappen straks een stuk makkelijker wordt. In de spits kunnen er zo’n 200 bussen per uur rijden.

Nieuw zijn de vijf bustunnels die het station verbinden met de John F. Kennedylaan, Veldmaarschalk Montgomerylaan, Vestdijktunnel, Boschdijktunnel en Fellenoord. Zo kunnen de bussen rechtstreeks naar het station rijden, zonder dat ze het verkeer boven kruisen. Boven de grond komt er juist meer ruimte voor reizigers én de stad. Het stationsplein aan de noordzijde krijgt groen en fijne verblijfsplekken. Ook komt er een moderne stationshal die direct aansluit op het busstation, zodat reizigers droog en makkelijk kunnen overstappen. Fietsenstalling voor 13.000 fietsen

Eindhoven, een stad vol fietsers, krijgt er een flinke fietsenstalling bij. Aan de Vestdijk komt een twee verdiepingen tellende fietsenstalling. Samen met de bestaande stalling aan de zuidkant is straks plek voor ongeveer 13.000 fietsen. Ook speciale fietsen, zoals deelfietsen, krijgen een eigen plek.

Impressie van het entree plein van Eindhoven Centraal waaronder het busstation zich bevindt (foto: Movares, KCAP, TEAM V).

Van overstapplek naar stadswijk

Door het busstation ondergronds te brengen, komt er boven de grond ruimte voor woningen. In de Fellenoord-omgeving moeten meer dan 6000 nieuwe huizen komen. Het stationsgebied wordt zo meer dan een plek om doorheen te reizen: het wordt een levendige stadswijk waar je kunt wonen, werken én reizen. Belangrijk voor heel Brabant

Volgens gedeputeerde Stijn Smeulders, die namens de provincie Noord‑Brabant verantwoordelijk is voor stedelijke ontwikkeling en mobiliteit, is het project niet alleen een aanwinst voor Eindhoven. “Het nieuwe busstation wordt het kloppende hart van het openbaar vervoer in Zuidoost-Brabant. Het verbetert de bereikbaarheid van de hele regio en maakt OV aantrekkelijker voor nog meer mensen.” Om de bereikbaarheid te verbeteren rijden er sinds oktober al vaker bussen in en rond Eindhoven, inclusief een snelle lijn naar het ASML-terrein in Veldhoven. Op 10 februari bespreekt de gemeenteraad het voorkeursplan. Als het wordt goedgekeurd, kan het project verder uitgewerkt worden en zouden de eerste werkzaamheden rond 2030 van start kunnen gaan.