Mega-investering voor ondergronds busstation en buslijnen in Eindhoven

Eindhoven is dé grote winnaar van de Brainportdeal. De regio trekt samen met Den Haag en het bedrijfsleven de portemonnee om de bereikbaarheid te verbeteren. Een totale investering van 1,59 miljard euro wordt onder meer gebruikt voor een nieuw ondergronds busstation bij het NS-station en een snelle busverbinding met chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven. Ruim 1 miljard euro daarvan komt uit Den Haag.

Eindhoven is booming. Met bedrijven als ASML die steeds groter worden, komen er in de hightechregio Brainport 70.000 banen bij. Die mensen moeten ook ergens wonen en dus wordt er ook flink gebouwd. De komende jaren moeten er 62.000 woningen bij komen. De stad moet daarnaast ook nog bereikbaar blijven.

Over tien jaar klaar

De voorspelling is dat er hier over acht jaar 150.000 tot 200.000 bus- en treinreizigers per dag zijn. Nu al barst het busstation bij het NS-station uit zijn voegen, met in de spits tien bussen per minuut. Reizigers moeten tussen de bussen lopen en dat is onveilig.

Het nieuwe ondergrondse busstation moet op dezelfde plek komen. Daarnaast worden met de Brainportdeal onder meer ook het spoor en het treinstation aangepakt en moet er een snelle busverbinding komen tussen Eindhoven, de High Tech Campus en ASML in Veldhoven. "Dit is een historisch besluit waar we ontzettend blij mee zijn”, vertelt verantwoordelijk wethouder Stijn Steenbakkers.