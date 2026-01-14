Bezoekers gefilmd en afgeluisterd in Valkenswaard, politiek verontwaardigd

Het is een openbare ontmoetingsplek in het centrum van Valkenswaard, maar ondertussen kan elk gesprek in de kleine ruimte op afstand worden beluisterd en bekeken. Er hangen vier camera’s die ook geluid opnemen in het Marktpaviljoen in Valkenswaard dat zorgt ook in de lokale politiek voor gefronste wenkbrauwen. “Ik vind het bizar.”

De nieuwe huiskamer zou eigenlijk voor meer ontmoeting en verbinding moeten zorgen in Valkenswaard. Elke dag opent een van de vele vrijwilligers om tien uur het glazen ontmoetingscentrum. Alle inwoners mogen er gratis gebruik van maken. Rond vijf uur gaat de deur weer op slot. Nóg voor het gebouw er stond, was er al een hoop gedoe over de opvallende verschijning midden op de Markt. Nu zorgen vier camera’s met microfoons in het paviljoen voor verbaasde reacties, ook vanuit de Valkenswaardse gemeenteraad.

“Dit zou voor mij een reden zijn om er niet naartoe te gaan."

“Dit is nieuw voor mij, dit wist ik niet”, reageert fractievoorzitter Henk Jonkers van de lokale PvdA verbaasd. “Ik vind het bizar. Dat beelden en geluid opgenomen worden en onbekend is wie allemaal toegang daartoe heeft, fronst wel de wenkbrauwen natuurlijk.” Hij vervolgt: “Dit zou voor mij een reden zijn om er niet naartoe te gaan. Dit is privacygevoelig. Het is niet correct dat hier gesprekken opgenomen kunnen worden. Zeker niet in een gelegenheid die moet leiden tot ontmoetingen.”

Een van de camera's in het glazen paviljoen in Valkenswaard (foto: Ferenc Triki)

Ook Eduard Kerssemakers, fractievoorzitter van het CDA, is verbaasd. “Dit is in strijd met wat is afgesproken. Het lijkt mij ook in deze tijd van privacy vreemd dat je mensen in deze openbare ruimte filmt en geluid opneemt.” “Bij de totstandkoming van het paviljoen is ons als raad altijd verzekerd dat er uit een aanzienlijke pool van vrijwilligers geput zou kunnen worden voor het toezicht in het paviljoen. Dan is het de vraag in hoeverre die beveiligingscamera’s echt noodzakelijk zijn. Als dit klopt, dan moet het college van burgemeester en wethouders hier gaan handhaven.” Toch denkt hij dat de stichting niets kwaads in de zin heeft met de opnames.

"Hoe zit het dan met de privacy?"

Raadslid Gerrie Van Asten-Velter van Valkenswaard Lokaal wist het ook niet. “Dit vind ik slecht. Hoe zit het dan met de privacy? Stel ik heb iets te bespreken met iemand wat geheim moet blijven. Dan wordt het toch een kwalijke zaak als mensen mee kunnen luisteren?” “Misschien geven zij op deze manier invulling aan het feit dat er altijd iemand van de stichting aanwezig zou zijn om toezicht te houden. Dat weet ik niet. Maar het kan niet, vind ik.” Ze heeft inmiddels aan het college vragen gesteld over de camera’s in het Marktpaviljoen.

Volgens de voorzitter van de Stichting Markt Paviljoen Valkenswaard, Matthieu Groenewoud, hangen de camera’s er omdat de verzekering dat eist. Volgens hem is nooit afgesproken dat er de hele dag iemand fysiek aanwezig moet zijn.

Fred Emmerik van lokale politieke partij Samen voor Valkenswaard snapt de ophef niet. “We zien er geen probleem in omdat het maar door een beperkt aantal mensen kan worden teruggezien." Hij verwacht niet dat iemand de gesprekken gaat volgen. “Er is niemand die 24 uur per dag achter een scherm zit om mee te luisteren wat er binnen verteld wordt.”