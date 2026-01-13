Spoedreparaties N261 door vorstschade duren mogelijk nog tot vrijdag
De werkzaamheden die nodig zijn om de gaten in de N261 tussen Tilburg en Waalwijk te herstellen, duren naar verwachting niet tot woensdag, maar tot vrijdag. Dat meldt de provincie. Door het winterse weer is er schade aan het wegdek ontstaan.
Op de N261 heeft verkeer ook dinsdag last van vertraging. Sinds afgelopen vrijdag is in beide richtingen de rechterrijstrook afgesloten om de gaten en barsten in het wegdek te repareren. De ANWB liet eerder weten dat de situatie waarschijnlijk tot woensdagmiddag zou duren.
Aan aanpak vanwege veiligheid
Volgens de provincie moet ook schade aan de linkerrijstrook en de schade op de splitsing van de beide rijstroken hersteld worden. "Aanvankelijk was het plan om het verkeer tijdens die werkzaamheden over de busbaan te leiden. Maar omwille van de veiligheid kiest de provincie daar toch niet voor", meldt de provincie.
Er kunnen volgens de provincie gevaarlijke situaties ontstaan door onder meer de haaientanden op de weg en de doorgetrokken strepen waar auto's dan voorbij moeten.
Vanaf woensdagavond 20.00 uur wordt de weg daarom afgesloten in de richting van Waalwijk naar Tilburg, zodat die nacht de hele weg geasfalteerd kan worden. Donderdagochtend gaat de weg weer helemaal open.
Weg vrijdagochtend weer open
Donderdagavond om 20.00 uur is de andere kant van de weg aan de beurt. Dan krijgt de weg in de richting Waalwijk nieuw asfalt. Waarschijnlijk is vrijdagochtend de weg weer volledig open.
Door de strenge vorst zijn er op meerdere wegen in Brabant spoedreparaties geweest, waardoor die wegen (deels) dicht moesten. Rijkswaterstaat vertelde eerder aan Omroep Brabant dat de spoedreparaties niet kunnen wachten om gevaarlijke situaties op de weg te voorkomen.