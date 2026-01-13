Spoedreparaties N261 door vorstschade duren mogelijk nog tot vrijdag

De werkzaamheden die nodig zijn om de gaten in de N261 tussen Tilburg en Waalwijk te herstellen, duren naar verwachting niet tot woensdag, maar tot vrijdag. Dat meldt de provincie. Door het winterse weer is er schade aan het wegdek ontstaan.

Op de N261 heeft verkeer ook dinsdag last van vertraging. Sinds afgelopen vrijdag is in beide richtingen de rechterrijstrook afgesloten om de gaten en barsten in het wegdek te repareren. De ANWB liet eerder weten dat de situatie waarschijnlijk tot woensdagmiddag zou duren.

Aan aanpak vanwege veiligheid

Volgens de provincie moet ook schade aan de linkerrijstrook en de schade op de splitsing van de beide rijstroken hersteld worden. "Aanvankelijk was het plan om het verkeer tijdens die werkzaamheden over de busbaan te leiden. Maar omwille van de veiligheid kiest de provincie daar toch niet voor", meldt de provincie.