Marjolein van der Meer Mohr stopt als burgemeester van gemeente Rucphen
Marjolein van der Meer Mohr stopt volgend jaar als burgemeester van de gemeente Rucphen. Dat maakt ze dinsdag bekend. Van de Meer Mohr is sinds 2011 burgemeester van de West-Brabantse gemeente. Half januari 2027 legt ze definitief haar ambt neer.
De burgemeester die recent 65 jaar is geworden, vindt dat het tijd is voor een nieuw hoofdstuk in haar leven. Ze kijkt met een ‘warme blik’ terug op haar ambtsperiode. Ze vertrekt dan ook met ‘gemengde gevoelens’.
“Ik kijk met veel dankbaarheid terug op de jaren dat ik deze rol mocht vervullen. Samen met inwoners, collega’s en onze samenwerkingspartners hebben we gewerkt aan een gemeente die sterk, betrokken en vooruitstrevend is. Het voelt als het juiste moment om het stokje volgend jaar over te dragen en meer tijd met mijn gezin door te brengen”, aldus de burgemeester.
Zichtbare bestuurder
Marjolein van der Meer Mohr staat bekend om haar laagdrempelige aanpak waarbij ze dicht bij de inwoners staat. “Ik heb het altijd als een voorrecht ervaren om burgemeester en vooral burgermoeder te mogen zijn.”
Ze vervolgt: “Mooie momenten, zoals het bezoek van de koning en koningin, waren voor mij bijzondere erkenningen die bevestigen dat onze gemeente ertoe doet. Maar ook in moeilijke tijden heb ik persoonlijk ervaren wat voor kracht en verbondenheid er in onze gemeenschap schuilt.”
Lange ambtsperiode
Marjolein van der Meer Mohr is één van de langstzittende burgemeesters in onze provincie. Ze staat bekend als verbinder binnen de regio in onder meer haal rol als voorzitter van de burgemeesterskring West‑Brabant. De bestuurster is bezig aan haar derde ambtsperiode.
De juriste uit Haarlem begon in 1998 haar politieke carrière als gemeenteraadslid voor de VVD in de voormalige gemeente Westvoorne. Daarna was ze van 2002 tot 2005 wethouder van dezelfde gemeente. Tot haar aanstelling als burgemeester van de gemeente Rucphen werkte ze als zelfstandig juridisch adviseur.
Brandstichting
In 2015 haalde Van der Meer Mohr de landelijke voorpagina’s toen haar auto voor haar appartement in Sint Willebrord in brand was gestoken. Onduidelijk is gebleven wie er achter de brandstichting zit. Zelf noemde ze het incident destijds een gerichte, laffe actie en liet weten zich niet te laten intimideren door geweld.
De gemeenteraad moet dit jaar op zoek naar een opvolger. Tot haar afscheid blijft burgemeester van der Meer Mohr haar taak vervullen.