Marjolein van der Meer Mohr stopt als burgemeester van gemeente Rucphen

Marjolein van der Meer Mohr stopt volgend jaar als burgemeester van de gemeente Rucphen. Dat maakt ze dinsdag bekend. Van de Meer Mohr is sinds 2011 burgemeester van de West-Brabantse gemeente. Half januari 2027 legt ze definitief haar ambt neer.

De burgemeester die recent 65 jaar is geworden, vindt dat het tijd is voor een nieuw hoofdstuk in haar leven. Ze kijkt met een ‘warme blik’ terug op haar ambtsperiode. Ze vertrekt dan ook met ‘gemengde gevoelens’.

“Ik kijk met veel dankbaarheid terug op de jaren dat ik deze rol mocht vervullen. Samen met inwoners, collega’s en onze samenwerkingspartners hebben we gewerkt aan een gemeente die sterk, betrokken en vooruitstrevend is. Het voelt als het juiste moment om het stokje volgend jaar over te dragen en meer tijd met mijn gezin door te brengen”, aldus de burgemeester.

Zichtbare bestuurder

Marjolein van der Meer Mohr staat bekend om haar laagdrempelige aanpak waarbij ze dicht bij de inwoners staat. “Ik heb het altijd als een voorrecht ervaren om burgemeester en vooral burgermoeder te mogen zijn.”