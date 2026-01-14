Brabanders kunnen geen woning vinden, Aafke (32) woont nog bij haar ouders

Dagelijks reageren op huurwoningen, maar nergens tussenkomen: voor veel Brabanders is het de realiteit van de huidige woningmarkt. Door hoge huurprijzen, strenge inkomenseisen en weinig betaalbare woningen is een eigen plek voor veel mensen buiten bereik. “Het is hopen op een lot uit de loterij.”

Femke van Bree & Jan Waalen Geschreven door

De vrije huurmarkt in Brabant bleef in de laatste maanden van 2025 even krap als altijd. Dat blijkt uit onderzoek van woningplatformen Pararius en Huurwoningen.nl. Het aantal woningen in de vrije huursector nam af, en de prijzen stegen. En dat zorgt bij een hoop woningzoekende Brabanders voor problemen. Bijvoorbeeld bij Karel Mustert (23) uit Tilburg. Hij woont in een studentenhuis en zoekt al ruim een jaar naar een nieuwe woning. Sinds november reageert hij iedere dag op advertenties. “Ik word er gewoon een beetje verdrietig van. Het voelt alsof je stilstaat,” zegt hij. “Op de sociale huurmarkt is het aanbod beperkt en sta ik bij lotingen achteraan in de rij. In de vrije sector zijn er wel huurwoningen die ik kan betalen, maar dan voldoe ik weer niet aan de inkomenseis.” En dat terwijl Karel 32 uur per week werkt als verpleegkundige in de zorg.

Prijsstijgingen in Brabant Uit cijfers van Pararius en Huurwoningen.nl blijkt dat in het laatste kwartaal van 2025 de gemiddelde huurprijzen per vierkante meter in Noord-Brabant stegen met 11,9 procent. De prijs per vierkante meter komt daarmee neer op €18,12. De grootste prijsstijging binnen de Brabantse steden werd gemeten in Tilburg. Daar stegen de huurprijzen met 20,1 procent.

Te hoge inkomenseis

Die inkomenseis is ook voor Aafke Bruikman (32) en Shania van de Ven (27) een probleem. De twee vriendinnen besloten samen naar een woning te zoeken om hun kansen te vergroten. Maar ook dat valt tegen. “We zoeken naar een woning van ongeveer €1500 per maand”, vertelt Aafke aan de keukentafel bij haar ouders thuis, waar ze woont. “Maar veel verhuurders eisen een inkomen van 4,5 keer de huurprijs.” En dat kunnen Aafke en Shania samen niet opbrengen, ook al hebben ze allebei een baan.

Aafke (32) zoekt met een vriendin naar een betaalbare woning (foto: Omroep Brabant).

De vriendinnen staan beide al meerdere jaren ingeschreven bij verschillende woningcoöperaties in Breda en Tilburg. “Maar daar moet je bijna vijftien jaar ingeschreven staan om in aanmerking te komen voor een woning”, vertelt Aafke. Zowel de 32-jarige Aafke als haar ouders houden hun hart vast als ze horen hoe lang het nog kan duren: “Het is hier heel gezellig, maar we zijn allemaal toe aan de volgende stap.” Scheve verhoudingen

De krapte op de woningmarkt wordt niet alleen veroorzaakt door het aantal woningzoekenden en de hoge huurprijzen. Het komt ook door de scheve verhouding tussen vraag en aanbod. Uit het onderzoek blijkt dat woningen met een huurprijs tussen de €1.185 en €1.500 per maand iets meer dan een kwart van het aanbod vormen, terwijl hier ruim 40 procent van de reacties op komt.

De verdeling van de vraag en aanbod per prijscategorie in de vrije huursector (foto: Pararius/Huurwoningen.nl).