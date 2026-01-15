Leeggeroofde werkbusjes: schade bij Erwin bedroeg ruim 100.000 euro

Bedrijfsbusjes die leeggeroofd worden waarbij dure gereedschappen verdwijnen, zijn een terugkerend probleem. Maandagnacht was timmerman Patrick uit Heesch de dupe. Een van de eerdere slachtoffers is Erwin Sommen, directeur van het installatiebedrijf Sommen-Gosens in Ulicoten. Daar werden vorig jaar zeven busjes volledig leeggehaald, met een schadepost van meer dan honderdduizend euro. ''Alles was weg'', zegt hij.

De inbraak vond plaats op het bedrijfsterrein van Sommen-Gosens, waar de busjes volledig leeggeroofd werden. “Al het gereedschap, alle materialen, montagespullen, accu’s, echt alles,” vertelt Erwin. Per bus liep de schade op tot zo’n 15.000 euro aan materiaal en ongeveer 4.000 euro aan braakschade. Sommige speciale tangen alleen al kostten rond de 5.500 euro per stuk. Hetzelfde gebeurde maandagnacht bij timmerman Patrick in Heesch. Hij trof zijn werkbus leeg aan en raakte dure apparatuur kwijt, met grote gevolgen voor zijn werk en inkomen.

Dankzij trackers kon hij sommige gestolen spullen nog volgen. “We zagen de dagen na de inbraak sommige tangen terug op bepaalde plekken”, vertelt Erwin. “We zijn samen met de politie op pad geweest, maar omdat we de daders niet op heterdaad betrapten, konden we niets doen.”

De daders waren goed voorbereid. Ze gebruikten het naastgelegen perceel om ongezien bij de busjes te komen. “Plus ze wisten precies hoe ze moesten lopen, want via dat perceel zijn ze precies buiten het beeld van de camera’s”, zegt Erwin. Daar knipten ze de sloten open, haalden alles uit de voertuigen en laadden de buit in een ander voertuig. “Ze liepen buiten het zicht van de camera’s en zelfs onze 75 kilo zware waakhond kon ze niet tegenhouden”, voegt hij toe.

