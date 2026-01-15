Na ijskoud douchen heeft Bonnie nu weer warm water: 'Echt héérlijk!'

Bonnie de Jong (60) en haar man kunnen eindelijk weer warm douchen in hun appartement in Boxtel. De temperatuur van het water schommelde al jaren, maar vorige maand sloeg het om naar het nulpunt. Ze trok woensdag aan de bel bij Omroep Brabant en kreeg maar liefst zes mensen over de vloer om de boel te repareren.

“Ze kwamen met een hele club: drie mensen van Woonstichting JOOST, een monteur en twee mensen van energieleverancier Ennatuurlijk. En dat in ons kleine appartementje”, lacht ze. Het bleek een ingewikkeld probleem en een ingewikkelde constructie. Dat merkte Bonnie al toen ze verschillende keren melding maakte van het koude water in hun appartementencomplex Vinckenrode. De woningstichting en pandeigenaar verwees Bonnie naar de monteur en de monteur verwees haar naar energieleverancier Ennatuurlijk. Iets met een kastje en een muur. Niemand leek het te weten. Tot woensdagmiddag.

"De communicatie tussen deze partijen is niet goed gegaan, dat betreuren wij."

“Ze zijn hier de hele woensdagmiddag geweest, en uiteindelijk bleek het probleem aan de druk te liggen. Wij wonen op een hoek van het complex en kregen steeds te weinig warm water. De energieleverancier heeft woensdag de druk in de leidingen verhoogd, waardoor we weer warm water hebben.” Maar het is een tijdelijke oplossing laat een woordvoerder van Woningstichting JOOST weten. “We zijn bezig met een duurzame oplossing maar we weten nog niet wanneer we dat voor elkaar hebben.” De woordvoerder geeft toe dat het te lang heeft geduurd voordat het probleem werd opgelost. “Er zijn meerdere partijen betrokken en daardoor werd het ingewikkelder. De communicatie tussen deze partijen is niet goed gegaan, dat betreuren wij.”

“Ik heb gisteravond warm gedoucht, dat was genieten! Echt héérlijk!”