Schrijf je in voor Fijnfisjenie Café, de gezelligste kroeg van Roeptoetgat

Wil je feesten in het Fijnfisjenie Café, de gezelligste kroeg van Roeptoetgat met carnaval? Je kunt je inschrijven! In het radioprogramma Brabants Bont is vrijdagmiddag de inschrijving voor de loting geopend. Presentator Jordy Graat en zijn stamgasten trakteren Brabant in het Fijnfisjenie Café vier dagen lang op mooie verhalen, spetterende optredens en veel leut.

De inschrijving voor Fijnfisjenie Café werd om klokslag 11.11 uur geopend. Tot en met 25 januari kan iedereen zich inschrijven voor een onvergetelijk carnavalsfeest in de gezelligste kroeg van Roeptoetgat. Dit kan je verwachten

Tijdens carnaval is het Fijnfisjenie Café dagelijks geopend. Daar kun je niet alleen naartoe, daar wíl je naartoe. Presentator Jordy Graat en zijn stamgasten zorgen ervoor dat het je aan niets ontbreekt in het café en op tv. In het Fijnfisjenie Café is het een komen en gaan van artiesten, bijzondere gasten, lekkere hapjes en drankjes en de verslaggevers die met 't Brabants Buske de hele provincie doo crossen voor de leukste optochten, feesten en verhalen.

In het Fijnfisjenie Café worden ook weer vier nieuwe Ereburgers van Roeptoetgat benoemd. Het Ereburgerschap wordt toegekend als hoge blijk van waardering aan personen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor het carnaval in Brabant.

Een van de optredens in het Fijnfisjenie Café (foto: EYE4images).