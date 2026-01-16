Schrijf je in voor Fijnfisjenie Café, de gezelligste kroeg van Roeptoetgat
Wil je feesten in het Fijnfisjenie Café, de gezelligste kroeg van Roeptoetgat met carnaval? Je kunt je inschrijven! In het radioprogramma Brabants Bont is vrijdagmiddag de inschrijving voor de loting geopend. Presentator Jordy Graat en zijn stamgasten trakteren Brabant in het Fijnfisjenie Café vier dagen lang op mooie verhalen, spetterende optredens en veel leut.
De inschrijving voor Fijnfisjenie Café werd om klokslag 11.11 uur geopend. Tot en met 25 januari kan iedereen zich inschrijven voor een onvergetelijk carnavalsfeest in de gezelligste kroeg van Roeptoetgat.
Dit kan je verwachten
Tijdens carnaval is het Fijnfisjenie Café dagelijks geopend. Daar kun je niet alleen naartoe, daar wíl je naartoe. Presentator Jordy Graat en zijn stamgasten zorgen ervoor dat het je aan niets ontbreekt in het café en op tv.
In het Fijnfisjenie Café is het een komen en gaan van artiesten, bijzondere gasten, lekkere hapjes en drankjes en de verslaggevers die met 't Brabants Buske de hele provincie doo crossen voor de leukste optochten, feesten en verhalen.
In het Fijnfisjenie Café worden ook weer vier nieuwe Ereburgers van Roeptoetgat benoemd. Het Ereburgerschap wordt toegekend als hoge blijk van waardering aan personen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor het carnaval in Brabant.
Zo kun je erbij zijn
Maar wat is een café zonder bezoekers? Jij kan erbij zijn door je voor de loting van Fijnfisjenie Café in te schrijven. Gedurende de tien dagen dat er ingeschreven kan worden, komen op willekeurige momenten nieuwe kaarten vrij. Die kun je dan meteen claimen door je daarvoor aan te melden.
Schrijf je hier in voor Fijnfisjenie Café
Via de aanmeldlink geef je alle benodigde gegevens door en vul je ook meteen in met hoeveel personen je aanwezig wilt zijn. Je ontvangt dan een mail met daarin de link naar de Fijnfisjenie Café Portaal.
Hier zie je direct de dagen en tijdsblokken staan met daarachter vermeld of er tickets verkrijgbaar zijn voor de grootte van je groep. Selecteer het blok en klik op ‘bevestig je boeking’. Als je de eerste bent, krijg je direct de bevestiging en je tickets in de mail toegestuurd.
Mis niets
Het Fijnfisjenie Café is met carnaval iedere dag geopend ná de optocht. Zaterdag vanaf 15.00 uur, zondag vanaf 15.30 uur, maandag vanaf 16.00 uur en dinsdag vanaf 16.15 uur. Jordy Graat en zijn stamgasten zijn dan live vanuit Roeptoetgat volgen op tv, Brabant+, web en app.