Jeffrey (32) is tuinman maar gaat zich nu als darter meten met wereldtop

Terwijl zijn collega’s op de achtergrond bezig zijn met een tuin, neemt hovenier én darter Jeffrey Sparidaans even tijd voor een interview. De Tilburger sleepte onlangs een tourkaart van de internationale dartsbond PDC binnen. Dat betekent dat hij zich de komende twee jaar mag gaan meten met de 128 beste darters ter wereld. “Mijn grootste doel van dit jaar is het WK halen”, zegt hij vastberaden.

Het behalen van de felbegeerde tourkaart was behoorlijk aanpoten voor Jeffrey. Hij moest daarvoor afgelopen week heel wat pijltjes gooien tijdens Q-school, het grote kwalificatietoernooi om zo’n kaart te bemachtigen. “Ik heb negentien wedstrijden in vier dagen gespeeld”, vertelt hij. “De eerste dag haalde ik helemaal niks, maar daarna had ik weinig last van druk en zenuwen. Ik was vooral gefocust.”

“Als ik weg ben, moeten mijn collega’s maar wat harder werken.”

Op dag twee van de vier kwalificatiedagen kon Jeffrey uit zijn dak gaan: hij had als eerste Nederlander zijn kaart binnen. “Ik ging wel echt juichen, maar niet te hard. Dat mag niet, want dan haal je andere spelers uit hun concentratie. De mensen die waren komen kijken, heb ik een knuffel gegeven. En ik heb m’n vader gebeld en daarna direct m’n baas.”

Het is niet de eerste keer dat hij een PDC-tourkaart heeft bemachtigd, maar er gaat wel een hoop veranderen voor de Tilburgse hovenier. “Ik heb mijn schema bekeken en ik ben meer dan veertien weken weg om te darten”, lacht hij. “Dat heb ik al doorgegeven aan m’n baas en daar komen we wel uit. Als ik weg ben, moeten m’n collega’s maar wat harder werken”, zegt hij met een knipoog. Hoe groot de blijdschap ook is, Jeffrey weet dat hij meteen weer flink aan de bak moet. “De tourkaart halen is pas stap één, maar de volgende toernooien zijn allemaal net zo belangrijk.” Door veel te winnen, kom je hoger in de ranking en dat is van groot belang. “Als je in de top 40 staat, ben je zeker van het WK.”

Jeffrey Sparidaans is niet de enige Brabander die onlangs een tourkaart veroverde. Ook Jimmy van Schie uit Breda en Alexander Merkx uit Hapert slaagden daarin. De volgende Brabanders doen komend jaar dan ook mee aan de belangrijkste PDC-toernooien: Gian van Veen

Michael van Gerwen

Jimmy van Schie

Alexander Merkx

Niels Zonneveld