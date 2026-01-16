Dit is wat gebedsgenezer Tom de Wal wil bouwen in Dussen

Nadat gebedsgenezer Tom de Wal zijn vergunningsaanvraag voor de bouw van een megakerk in Dussen had ingetrokken, bleef lange tijd onduidelijk wat hij precies van plan is in het dorp. Uit documenten die Omroep Brabant opvroeg via de Wet openbare overheid wordt duidelijk hoe het zit. Ook buurtbewoners zien het plan op deze manier voor het eerst: "Knap lullig, natuurlijk."

De Wal gaf na de intrekking van de aanvraag eind 2024 aan met een nieuw plan te komen. Pas in september 2025 werd via een raadsinformatiebrief duidelijk dat er al sinds maart van dat jaar een initiatiefvoorstel bij de gemeente lag voor een nieuw pand.



Zowel de gemeente als de gebedsgenezer lieten tot nu toe niets los over de plannen, maar uit stukken die openbaar zijn gemaakt via de Wet openbare overheid (woo) op verzoek van Omroep Brabant, krijgen we een inkijkje. Multifunctioneel gebouw

Geen megakerk, maar een multifunctioneel centrum met kantoren, video- en audio-ruimtes, en een distributiecentrum voor het verspreiden van zijn boeken. Dat is wat gebedsgenezer Tom de Wal in Dussen wil gaan bouwen in Dussen. De bijeenkomsten die hij organiseert, blijft hij houden in het voormalige partycentrum, dat hij heeft opgeknapt.



In de documenten is te zien dat De Wal op 1 mei 2025 voor het eerst de bouwtekeningen van het nieuwe pand aan de gemeente voorlegt. In de stukken, gemaakt door een adviesbureau voor ruimtelijke ordening, is te lezen dat het gaat om een 'multifunctioneel gebouw'.



1100 vierkante meter

De bouwtekeningen spreken nog niet echt tot de verbeelding, maar geven slechts de grootte van het pand en de plek aan. Het nieuwe pand moet rechts van het voormalige partycentrum komen. Het gebouw zal ruim 1100 vierkante meter beslaan. Er is een kelder en een eerste verdieping ingetekend en er zouden 52 parkeerplaatsen naast het pand moeten komen.



De gemeente Altena liet deze week desgevraagd weten dat er geen ander plan bekend is bij hen dan dit plan. "De huidige stand van zaken is dat we het principeverzoek (zoals zo'n plan genoemd wordt, red.) in behandeling hebben." De Wal reageerde vooralsnog niet op vragen over het plan voor het nieuwe pand.

Journalisten van Omroep Brabant bezochten eerder diensten van de religieuze organisatie van Tom de Wal

'Daar worden we niet zo vrolijk van'

Helga Gardenier woont schuin tegenover het pand van Frontrunners. De tekeningen liggen al sinds 1 mei 2025 bij de gemeente, maar Helga ziet ze pas voor het eerst nadat ze openbaar zijn gemaakt via het woo-verzoek. "Het is knap lullig dat je zoveel contact hebt met de gemeente over het hele gebeuren en dan via-via achter dit soort plannen moet komen. Dat is gewoon niet netjes."



Wat ze van de plannen vindt? "De tekening zegt nog niet zoveel, maar 1100 vierkante meter is een behoorlijk stuk. Hoe gaat het eruit zien en waar gaan ze het precies zetten?" Helga maakt zich ook zorgen dat ze gaan beginnen met de aanleg van het parkeerterrein. "Op de plek waar ze nu vaak de auto's parkeren komt straks waarschijnlijk het nieuwe pand, dus dat betekent dat ze het grote parkeerterrein ook gaan aanleggen. Daar worden wij persoonlijk niet zo vrolijk van."



Voor de aanleg van het parkeerterrein tegenover het oude partycentrum heeft De Wal geen vergunning nodig. In 2018 is aan de oude eigenaren namelijk al een parkeervergunning uitgegeven voor 324 parkeerplaatsen. Hij moet zich wel houden aan de tekening die destijds voor het parkeerterrein is ingediend.



Vraagtekens bij grootte pand

Op 10 juni 2025 bespraken de gemeente en De Wal het plan in een zogenaamde 'intake-tafel'. In de brief die de gemeente daarna naar De Wal stuurde, is te lezen dat een ambtenaar vraagtekens zet bij de grootte van het pand. 'Wat gaat er precies gebeuren, onder andere in de studio? Waarvoor is er zoveel ruimte nodig? Wat zijn de beweegredenen en de denkrichting?'



Daarnaast is te lezen dat het plan volgens de gemeente het maximale percentage van vijftig procent van het bouwvlak zou overschrijden. In een brief aan de gemeente van de adviseur van De Wal zegt hij dat dit niet klopt en legt hij uit waarom ze zoveel ruimte nodig hebben. Zo hebben ze de opslagruimte nodig voor de distributie van fysieke producten, zoals de boeken die hij massaal weggeeft. Eind vorig jaar deelde hij op zijn Instagrampagina een foto van een gouden boek om te vieren dat hij een miljoen boeken heeft gedrukt. De Wal geeft alle boeken gratis weg. Ze zijn vertaald naar het Engels, Spaans, Frans, Duits en Pools. De videostudio heeft hij nodig voor de audio en visuele producten die ze produceren.



Ook verwachten ze in de toekomst nog meer werknemers te krijgen, waarvoor de kantoorruimte nodig is. Op de website is te lezen dat er nu 45 betaalde krachten werken bij Frontrunners Ministries.



'Waar is de burgemeester?'

De ontwikkelingen van afgelopen week houden buurtbewoonster Helga bezig. "Er zijn twee gemeentes (Tilburg en Eindhoven, red.) die zich uitspreken. Ze vinden het niet wenselijk dat dit soort praktijken in hun gemeente plaatsvinden, omdat ze het niet netjes vinden tegenover hun bewoners."



Ze vraagt zich hardop af waarom burgemeester Egbert Lichtenberg van Altena niet volgt. "Onze burgemeester die roept dat hij er is voor zijn burgers. Waar is hij? Dit gaat om huisvesting van een partij waar allerlei andere gemeente op tegen zijn." Op onze dossierpagina lees je alle verhalen over de omstreden gebedsgenezer Tom de Wal.