Directeur Noordbrabants Museum boos: 'Rijksgeld musea alleen naar Randstad'

Van de 31 Rijksmusea in Nederland, liggen er 24 in de Randstad. In het Zuiden van het land, in de provincies Brabant, Limburg en Zeeland, is er zelfs helemaal geen. Oneerlijk, vindt Jacqueline Grandjean, directeur van het Noordbrabants Museum. "Hele stukken van Nederland doen niet mee."

Afgelopen week kreeg het Rijksmuseum in Amsterdam een schenking van 60 miljoen. Fijn voor hen, vindt Grandjean, maar in het zuiden klotst het geld dus niet tegen de plinten. En dat is onterecht, vindt ze. "We hebben een belangrijke serie van twaalf hele vroege schilderijen van Vincent van Gogh. Ik was vorig jaar in China en als je daar vertelt waar je vandaan komt, gaat er geen bel rinkelen bij Brabant, maar als je vertelt dat je vandaan komt waar Vincent van Gogh geboren werd en zijn eerste stappen zette, weet iedereen waar je het over hebt", vertelt ze aan NPO Radio 1.

Ook buiten de Randstad ligt dus belangrijk cultureel erfgoed. "Iedereen moet meedoen. Er moet gewoon een eerlijkere verdeling komen. Het gaat echt niet alleen over de zuidelijke provincies, maar ook over Drenthe en Groningen waar de kaart van rijksmusea echt maagdelijk wit is." 260 miljoen om te verdelen

De rijksmusea mogen zo’n 260 miljoen verdelen. "Dat gaat naar Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en een klein beetje Flevoland. De rest krijgt nul. Dat is toch gek?" Als museum word je overigens een rijksmuseum omdat je een bijzondere collectie hebt. Grandjean noemt haar eigen museum, maar ook Van Abbemuseum in Eindhoven en het oorlogsmuseum in Overloon als mogelijke kanshebbers voor een rijkstitel.