Ex-vrouw Bolle Jos wil zoon (10) terug uit Sierra Leone: 'Grootste zorg'

De ex-vrouw van Bolle Jos eist haar tienjarige zoontje Liam terug uit Sierra Leone. Daar houdt de cokehandelaar uit Breda hem al vier jaar bij haar weg. In De Telegraaf doet de moeder een hartenkreet. "Geen zekerheid dat hij veilig is en dat breekt me", vertelt ze.

Leijdekkers kreeg in het West-Afrikaanse land een relatie met de dochter van de president en kreeg een kind met haar. Daarbij leek hij te vergeten dat hij ook nog getrouwd was met de moeder van zijn kinderen.

Hanane, de ex-vrouw van de cokehandelaar, beschuldigt haar voormalige echtgenoot in De Telegraaf van kinderontvoering. "Jos houdt onze oudste zoon al vier jaar van mij weg. Dat is een pijn die niet in woorden is te vatten. Ik leef elke dag met gemis, angst en onzekerheid. Ik wil hem en de presidentiële familie achter de tralies. Met deze woorden bedoel ik geen wraak, maar gerechtigheid", vertelt ze in een e-mail aan de redactie van De Telegraaf.

'In de steek gelaten'

Met de andere twee kinderen die ze met Leijdekkers kreeg, zit ze op een schuiladres in het Midden-Oosten. Bolle Jos vluchtte naar Sierra Leone, omdat hij op zijn een-na-laatste schuiladres in Turkije steeds meer de hete adem van politie en justitie in zijn nek voelde.

"Mij werd toen verteld dat ik foto’s moest maken voor een Turkse identiteitskaart, maar er werd ook een Duits paspoort van mij gemaakt", blikt Hanane terug. Aan haar ex-man zou ze nog gevraagd hebben wat hij daar mee moest, maar een antwoord kreeg ze niet. Hij vluchtte met hun zoontje naar Sierra Leone en liet haar en hun twee jongste zoontjes in de steek.