Ex-vrouw Bolle Jos wil zoon (10) terug uit Sierra Leone: 'Grootste zorg'
De ex-vrouw van Bolle Jos eist haar tienjarige zoontje Liam terug uit Sierra Leone. Daar houdt de cokehandelaar uit Breda hem al vier jaar bij haar weg. In De Telegraaf doet de moeder een hartenkreet. "Geen zekerheid dat hij veilig is en dat breekt me", vertelt ze.
Leijdekkers kreeg in het West-Afrikaanse land een relatie met de dochter van de president en kreeg een kind met haar. Daarbij leek hij te vergeten dat hij ook nog getrouwd was met de moeder van zijn kinderen.
Hanane, de ex-vrouw van de cokehandelaar, beschuldigt haar voormalige echtgenoot in De Telegraaf van kinderontvoering. "Jos houdt onze oudste zoon al vier jaar van mij weg. Dat is een pijn die niet in woorden is te vatten. Ik leef elke dag met gemis, angst en onzekerheid. Ik wil hem en de presidentiële familie achter de tralies. Met deze woorden bedoel ik geen wraak, maar gerechtigheid", vertelt ze in een e-mail aan de redactie van De Telegraaf.
'In de steek gelaten'
Met de andere twee kinderen die ze met Leijdekkers kreeg, zit ze op een schuiladres in het Midden-Oosten. Bolle Jos vluchtte naar Sierra Leone, omdat hij op zijn een-na-laatste schuiladres in Turkije steeds meer de hete adem van politie en justitie in zijn nek voelde.
"Mij werd toen verteld dat ik foto’s moest maken voor een Turkse identiteitskaart, maar er werd ook een Duits paspoort van mij gemaakt", blikt Hanane terug. Aan haar ex-man zou ze nog gevraagd hebben wat hij daar mee moest, maar een antwoord kreeg ze niet. Hij vluchtte met hun zoontje naar Sierra Leone en liet haar en hun twee jongste zoontjes in de steek.
De moeder maakt zich ernstige zorgen over Liam. Op wat contacten via versleutelde telefoons na heeft ze amper nog contact met hem. "Niemand kan mij met zekerheid zeggen dat hij veilig is en dat breekt me als moeder", zegt ze.
Bekijk de aflevering van Misdaad Uitgelegd over Bolle Jos:
'Te lang gezwegen'
Hanane doet een schreeuw om hulp, maar voelt zich niet gehoord door instanties. "Ik word beschuldigd, terwijl ik juist degene ben die te lang heeft gezwegen en geprobeerd heeft onze kinderen te beschermen. Mijn vrijheid voelt afgenomen, mijn stem genegeerd. Toch blijf ik overeind, want ik ben en blijf een trotse moeder die met hart en ziel voor haar kinderen staat."
Zelf afreizen naar Sierra Leone durft ze niet aan, omdat de vader van haar zoon zich in presidentiële kringen ophoudt en mogelijk in een zwaarbewaakte compound verblijft. Hij zou zich nog amper in het openbaar laten zien.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat aan De Telegraaf weten bekend te zijn met de zaak, maar niet op vragen over individuele gevallen te kunnen reageren.
Veroordeling in Antwerpen
Leijdekkers is vrijdag veroordeeld tot zeven jaar cel door de Antwerpse rechtbank in de zaak-Hippix. Bij deze omvangrijke drugszaak gaat het om de invoer van ettelijke tonnen cocaïne via de Antwerpse haven.
Deze celstraf komt bovenop een hoop andere straffen die de cokehandelaar heeft gekregen in België en Nederland. Zo moet hij in ons land nog een celstraf van in totaal 24 jaar uitzitten.