PSV mist Dest en mogelijk nog een bassispeler tegen Fortuna Sittard

PSV zal het zaterdagavond in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard moeten doen zonder Sergiño Dest. De Amerikaanse back is lichtgeblesseerd. Ook Dennis Man is een vraagteken zaterdag. Dat heeft Peter Bosz vrijdag op de persconferentie laten weten.

In de wedstrijd tegen FC Den Bosch (1-4) stond Dest nog in de basis. "De blessure is heel licht, alleen de wedstrijd tegen Fortuna Sittard komt te vroeg. We weten nog niet of hij er tegen Newcastle United weer zal zijn, dat bekijken we van dag tot dag", laat Bosz weten. Ook Dennis Man moest zich noodgedwongen laten vervangen in de bekerwedstrijd. Het is nog onduidelijk of hij er zaterdag tegen Fortuna Sittard wel bij is: "We weten nog niet hoe het met hem is. Je hebt altijd maar twee dagen tussen zulke wedstrijden. De eerste dag is inventariseren en vandaag trainen we nog." Daarnaast zullen Ismael Saibari, Anass Salah-Eddine (beiden op de Afrika Cup), Allasane Pléa, Ruben van Bommel, Ricardo Pepi en Nick Olij (allen geblesseerd) ook nog afwezig zijn.