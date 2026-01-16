PSV mist Dest en mogelijk nog een bassispeler tegen Fortuna Sittard
PSV zal het zaterdagavond in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard moeten doen zonder Sergiño Dest. De Amerikaanse back is lichtgeblesseerd. Ook Dennis Man is een vraagteken zaterdag. Dat heeft Peter Bosz vrijdag op de persconferentie laten weten.
In de wedstrijd tegen FC Den Bosch (1-4) stond Dest nog in de basis. "De blessure is heel licht, alleen de wedstrijd tegen Fortuna Sittard komt te vroeg. We weten nog niet of hij er tegen Newcastle United weer zal zijn, dat bekijken we van dag tot dag", laat Bosz weten.
Ook Dennis Man moest zich noodgedwongen laten vervangen in de bekerwedstrijd. Het is nog onduidelijk of hij er zaterdag tegen Fortuna Sittard wel bij is: "We weten nog niet hoe het met hem is. Je hebt altijd maar twee dagen tussen zulke wedstrijden. De eerste dag is inventariseren en vandaag trainen we nog."
Daarnaast zullen Ismael Saibari, Anass Salah-Eddine (beiden op de Afrika Cup), Allasane Pléa, Ruben van Bommel, Ricardo Pepi en Nick Olij (allen geblesseerd) ook nog afwezig zijn.
'Heel zware wedstrijd'
En dus zou de wedstrijd in Sittard nog wel eens een taaie kunnen worden voor Bosz: "Iedere keer dat je daar speelt weet je dat het een moeilijke uitwedstrijd wordt. Dit is een heel zware wedstrijd, maar we hebben goede spelers om het tot een goed einde te brengen."
PSV won tot nu toe alle uitwedstrijden in de eredivisie. "We weten vaak lastige uitwedstrijden te winnen doordat we goed voorbereid zijn en alleen met die wedstrijd bezig zijn en niet met andere onzin."
Door alle afwezigen lijkt Guus Til de aangewezen man voor de spitspositie. "Als ik heel eerlijk ben, leun ik al twee en een half jaar op Guus Til. Als je kijkt wie er de afgelopen jaren het meeste gespeeld heeft, zal hij het zijn", looft Bosz de alleskunner, die zelden geblesseerd is. "Het is ook opmerkelijk, omdat hij een sprinter is en sprinters raken over het algemeen sneller geblesseerd. Hij zit goed in elkaar."
Peter Bosz wil door als coach
Op de vraag of Bosz nog nieuws had over zijn contractsituatie was het antwoord heel kort: "Nee." Wel is de 62-jarige coach nog gretig genoeg om door te gaan: "Ik kan heel slecht tegen mijn verlies, wil iedere wedstrijd winnen. Ik wil graag nog door als coach."
De Eredivisiewedstrijd Fortuna Sittard - PSV start zaterdag om acht uur 's avonds.