Na drama met ingestorte kas krijgt tuinder Ilyas hartverwarmende steun

Het geluid van glasgerinkel en sloopwerkzaamheden verstoort vrijdag de stilte in het buitengebied van Waspik. De kas van Ilyas Ozaslan stortte vorige week donderdag door het enorme gewicht van de sneeuw in. Nu moet alles tegen de vlakte, omdat het te onveilig is. De 61-jarige tuinder ziet het met lede ogen aan.

Ilyas heeft een heftige week achter de rug. Een aanzienlijk deel van zijn kassencomplex stortte vorige week woensdag in. Het dak van de kas kon de enorme laag sneeuw die was gevallen niet meer dragen. Vrijwel meteen werd duidelijk dat de verzekering de schade niet wil vergoeden. Schade door sneeuwdruk werd in 2017 uit de polis geschrapt. En dat is een flinke streep door de rekening. Maar er kwam ook mooi nieuws. Ilyas kreeg van allerlei kanten steun. "Mensen boden aan om mee te komen helpen opruimen. We kregen honderden lieve berichtjes en telefoontjes. Ik word er emotioneel van als ik eraan denk. Ik wil iedereen bedanken."

Er werden ook twee inzamelingsacties opgezet. De gezamenlijke teller van de acties staat nu op veertigduizend euro. Ilyas raakt er door in verlegenheid. Hij wil geen bedelaar zijn. "Maar al die steun is heel erg fijn, te weten dat zoveel mensen achter je staan."

De kassen zijn z'n leven. Ilyas kwam in 1977 naar Nederland. Zijn vader was als gastarbeider in Nederland terechtgekomen en haalde zijn gezin ook naar hier. Als dertienjarige jongen kreeg Ilyas een baantje bij de Waspikse tuinderij. Hij ging er nooit meer weg. Toen zijn baas het bedrijf wilde stoppen, omdat hij geen opvolger had, besloot Ilyas de zaak in 2008 over te nemen. En inmiddels werken twee van zijn dochters ook mee in het familiebedrijf. Ilyas vertelde vorige week dat zijn kas als dominosteentjes in elkaar zakte:

"Dit is driekwart van mijn leven. Ik heb zelf de fundering van de kas nog gemaakt en hem mee opgebouwd." Maar die kas is nu een enorme ravage van staal en glas. Veel mensen boden aan om me te helpen om het glas op te ruimen. "Maar dat is te gevaarlijk, dat moeten we aan professionals overlaten." Gelukkig is de schade aan zijn bloemenwinkel intussen hersteld en die is gewoon open. Die is gewoon open en er lopen voortdurend klanten binnen. Hoe het met kassen moet? Ilyas weet het niet. Het zijn onzekere tijden, maar de vele reactie helpen. "Hierdoor voel ik met toch weer een beetje beter. Ik wil heel graag nog een keer iedereen bedanken."