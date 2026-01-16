Van Gerwen heeft zijn eerste titel in het nieuwe dartsseizoen binnen
Michael van Gerwen heeft vrijdag zijn eerste titel van het nieuwe dartsjaar binnengehaald. Tijdens de finale van de Bahrein Darts Masters versloeg de Vlijmenaar provinciegenoot Gian van Veen uit Andel met 8-6.
Het is voor Van Gerwen zijn eerste titel sinds de zege tijdens de World Series Finals in september vorig jaar. Het is ook zijn zeventiende zege tijdens een regulier World Series-toernooi.
Tweede PDC-finale op rij voor Van Veen
Van Veen speelde in Sakhir zijn tweede PDC-finale op rij, nadat hij op 3 januari de WK-finale in Londen met 7-1 van Luke Littler had verloren. Van Gerwen kwam op het WK niet verder dan de achtste finale.
Hij verloor op het WK zijn positie als beste Nederlander op de PDC-ranglijst aan Van Veen, die naar de derde plek op de ranking klom. Het toernooi in Bahrein telt niet mee voor de wereldranglijst.
Razendsnel op voorsprong
De 36-jarige Van Gerwen schoot in de finale uit de startblokken en kwam razendsnel op een 3-0 voorsprong. De drievoudig wereldkampioen liep weg tot 6-2, maar daarna kwam de klad erin en liep zijn niveau wat terug.
Van Veen kwam terug tot 7-6, maar Van Gerwen hengelde de laatste leg die hij begon zonder problemen binnen.
World Series of Darts
Het toernooi in Sakhir is onderdeel van de World Series of Darts, een reeks invitatietoernooien over de hele wereld om de dartsport internationaal te promoten. Bij elk toernooi spelen acht 'lokale' spelers in de eerste ronde tegen acht profs van de PDC.
In de eerste ronde op donderdag lagen alle Aziatische deelnemers er meteen uit. De tweede fase van het toernooi werd vrijdag afgewerkt. Wereldkampioen Luke Littler vloog er in de kwartfinales uit tegen Gerwyn Price, die op zijn beurt verloor van Van Gerwen. Aan de andere kant van het schema rekende Van Veen af met Danny Noppert en Nathan Aspinall.
Volgende World Series-toernooi in Riyad
Het volgende World Series-toernooi wordt volgende week gespeeld in Riyad, Saudi-Arabië.