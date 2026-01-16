Van Gerwen heeft zijn eerste titel in het nieuwe dartsseizoen binnen

Michael van Gerwen heeft vrijdag zijn eerste titel van het nieuwe dartsjaar binnengehaald. Tijdens de finale van de Bahrein Darts Masters versloeg de Vlijmenaar provinciegenoot Gian van Veen uit Andel met 8-6.

Het is voor Van Gerwen zijn eerste titel sinds de zege tijdens de World Series Finals in september vorig jaar. Het is ook zijn zeventiende zege tijdens een regulier World Series-toernooi.

Tweede PDC-finale op rij voor Van Veen

Van Veen speelde in Sakhir zijn tweede PDC-finale op rij, nadat hij op 3 januari de WK-finale in Londen met 7-1 van Luke Littler had verloren. Van Gerwen kwam op het WK niet verder dan de achtste finale.

Hij verloor op het WK zijn positie als beste Nederlander op de PDC-ranglijst aan Van Veen, die naar de derde plek op de ranking klom. Het toernooi in Bahrein telt niet mee voor de wereldranglijst.