De Groot ontkomt aan dwarslaesie nadat hij dagenlang met gebroken rug rijdt

Ben de Groot reed naar eigen zeggen een lekkere Dakar Rally, maar door rugproblemen besloot de coureur donderdag om niet meer achter het stuur te kruipen. En dat was maar goed ook: onderzoek wees uit dat de ondernemer een ruggenwervel heeft gebroken. En dat terwijl de medici op het bivak dachten aan een spierverrekking. “Voor hetzelfde geld kom ik er met een dwarslaesie uit.”

Het is niet bepaald een gelukkige Dakar Rally voor het team De Groot Sport. William de Groot viel deze rally al vroeg uit nadat hij met zijn truck tegen een rotsblok aanreed. Het voertuig kon niet op tijd worden gemaakt en de coureur bleek een breuk te hebben in een rugwervel. Binnen het team was er ook pech toen twee monteurs gewond raakten door ongevallen. Ook was er een brandje in één van de trucks, maar brandblussers en veel flessen Spa blauw voorkwamen erger. De broer van William, Ben de Groot, was nog wel in de rally. Maar tijdens de derde etappe kreeg hij last van zijn rug. “We reden niet eens heel hard, maar in de duinen zat ik ineens vast met de truck. Door de harde klap kreeg ik even geen lucht meer. Toen ik wat op adem was gekomen, ben ik uiteindelijk doorgereden. Ik ben niet iemand die snel opgeeft, ook bij tegenslagen ga ik door.”

"Het deed zoveel pijn dat het niet verantwoord was.”

Op het bivak liet hij zich onderzoeken door een medisch team. “Er zijn geen foto’s gemaakt, want ze gingen na een beetje kneden uit van een verrekte spier in mijn rug. Daarom ben ik doorgegaan, maar voor de elfde etappe kon ik echt niet meer verder. Het deed zoveel pijn dat het niet verantwoord was.” Zijn beslissing was de juiste, want donderdagmiddag bleek aan de hand van röntgenfoto’s dat een ruggenwervel gebroken was. “Helemaal in tweeën gesplitst”, zegt De Groot. “Normaal gesproken zijn de medici hier supergoed, maar niet in dit geval. Ik ben keihard en als ik een helm opzet, ga ik door vanwege de adrenaline. Maar deze breuk is eng. Het was verre van verantwoordelijk om mij door te laten gaan. Als het nog erger was geworden, hadden ze mij met m’n 110 kilo uit de truck moeten tillen.”

"Ik was er eigenlijk helemaal klaar mee."

Vorig jaar viel Ben de Groot uit na een botsing met een local, waarbij hij zijn linkerduim brak. Twee jaar daarvoor brak hij zijn duim aan de rechterhand. “Ik was er eigenlijk helemaal klaar mee. Totdat we deze trucks kregen. Ik zat achter het stuur met een smile van oor tot oor. Het liefste was ik naar de finish gereden, maar gelukkig dat Ad Hofmans dat nu voor ons team doet.”

