Opnieuw brand in overgebleven deel van verwoeste Ecco-fabriek in Dongen

Bij het verwoeste pand van de Ecco-leerfabriek in Dongen is zaterdagmiddag opnieuw brand uitgebroken. In een nog overeind staand deel van de hal ontstond vuur. In mei vorig jaar werd het overgrote deel van de leerlooierij al in de as gelegd door een verwoestende brand.

De brandweer rukte uit met een hoogwerker en een tankautospuit. De brand bleek al vrij snel onder controle te krijgen. Wel moest de brandweer met moeite een poort openen door die deels open te slijpen om bij de brand te kunnen komen.

De brand zou hebben gewoed in het dak van het pand. De politie schaalde wel groots op. Zo meldt een 112-correspondent dat er vijf wagens op de brand afkwamen.

De brand woedde kort in een overgebleven deel van de grotendeels afgebrande Ecco-leerfabriek. Dat gebouw werd in mei vorig jaar grotendeels in de as gelegd door een verwoestende brand.

De vlammen sloegen toen uit het dak en de rook was in de verre omgeving te zien. De hal van bijna 14.000 vierkante meter werd volledig weggevaagd door het inferno.

Laatste looierij

De hal functioneerde als de laatst overgebleven leerlooierij van Dongen. Na de enorme brand was het lange tijd onduidelijk of de looierij nog terug zou keren naar het dorp. Maar in november werd tijdens een raadsvergadering bekend dat de leerfabriek definitief niet meer terugkeert. Met dat vertrek kwam er na honderden jaren een einde aan de rijke leergeschiedenis van Dongen.