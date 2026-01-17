DSI valt huis binnen met pantserwagen om mogelijk wapen: man (23) nog vast

Een 23-jarige man zit zaterdag nog vast nadat de Dienst Speciale Interventies (DSI) een inval deed in zijn huis in Heeswijk-Dinther. De inval gebeurde met groot vertoon, in de woning werd een wapen gevonden.

Met veel bombarie viel de DSI vrijdagochtend een huis aan de Brouwersstraat binnen. De politie zou over informatie beschikken dat er een of meerdere wapens in het huis lagen. Volgens een bewoonster van het huis zou er geen sprake zijn van een vuurwapen, maar van een luchtdrukpistool. De politie kan nog niet zeggen om wat voor wapen het precies gaat.

Nog vast

Het wapen wordt momenteel onderzocht. De politie meldt zaterdag dat dit proces langer kan duren. Wel bevestigt de politie dat de opgepakte man de bewoner is van 23 jaar. Hij zit nog vast en wordt verhoord. Gepantserde wagen

De DSI viel het huis rond half vijf binnen met een gepantserd voertuig. De zogenoemde 'BearCat', een grote wagen van Amerikaanse makelij, wordt ingezet bij invallen met een verhoogd risico. Waarom het voertuig bij deze inval precies is gebruikt, is niet duidelijk.

Wat is een BearCat?



De enorme gepantserde ros kost honderdduizenden euro’s en wordt vaak ingezet bij invallen bij drugslabs en vuurwapengevaarlijke verdachten. De wagen beschermt de inzittenden tegen kogels en kan daarnaast worden ingezet als stormram. Garagedeuren en muren zijn doorgaans niet opgewassen tegen het voertuig, zo is ook te zien op verschillende YouTube-video’s.

Een gepantserde BearCat in de Verenigde Staten. Niet het voertuig uit het verhaal (foto: ANP / Erik S. Lesser.)

Het huis en de garage aan de Brouwersstraat werden door zo’n zes agenten doorzocht, net als zeker vier auto’s die bij de woning stonden. Buurtbewoners zeiden eerder niet verbaasd te zijn dat er iets speelde in het huis. "Maar zo’n heftige inval hadden we niet verwacht."