Claim Undercover en Ferry afgewezen: geen miljoenen voor Van Wesenbeeck

Janus van Wesenbeeck vangt bot bij de rechtbank in Los Angeles. Zijn miljoenenclaim tegen Netflix is van de baan, meldt RTL Boulevard. Van Wesenbeeck spande de zaak aan omdat het streamingbedrijf volgens hem zijn levensverhaal heeft misbruikt in de hitseries Undercover en Ferry.

Tijdens de eerste zitting in de zaak legde Van Wesenbeeck in een schriftelijke verklaring uit waarom hij vindt dat het personage Ferry Bouman op hem is gebaseerd. Hij eiste miljoenen van de streaminggigant en spande daarom een zaak aan in Los Angeles, waar het hoofdkantoor van Netflix is gevestigd.

Volgens Van Wesenbeeck schilderen de Netflix-series hem af als een brute seriemoordenaar en mensenhandelaar. "Deze opzettelijke en misleidende presentatie heeft aanzienlijke schade veroorzaakt door de grens tussen fictie en realiteit te vervagen en mij ten onrechte te associëren met het personage Ferry Bouman", zei hij eerder.

De rechter in Los Angeles gaat daar niet in mee, meldt RTL Boulevard. De rechter besluit dat de zaak niet in de VS voor de rechter mag komen. In de Verenigde Staten kunnen zaken vooraf worden getoetst op hun haalbaarheid. Omdat de serie voornamelijk in België is geschreven, gefilmd en geproduceerd, zullen de getuigen en het bewijsmateriaal vooral daar vandaan moeten komen, stelt de rechter.