Claim Undercover en Ferry afgewezen: geen miljoenen voor Van Wesenbeeck
Janus van Wesenbeeck vangt bot bij de rechtbank in Los Angeles. Zijn miljoenenclaim tegen Netflix is van de baan, meldt RTL Boulevard. Van Wesenbeeck spande de zaak aan omdat het streamingbedrijf volgens hem zijn levensverhaal heeft misbruikt in de hitseries Undercover en Ferry.
Tijdens de eerste zitting in de zaak legde Van Wesenbeeck in een schriftelijke verklaring uit waarom hij vindt dat het personage Ferry Bouman op hem is gebaseerd. Hij eiste miljoenen van de streaminggigant en spande daarom een zaak aan in Los Angeles, waar het hoofdkantoor van Netflix is gevestigd.
Volgens Van Wesenbeeck schilderen de Netflix-series hem af als een brute seriemoordenaar en mensenhandelaar. "Deze opzettelijke en misleidende presentatie heeft aanzienlijke schade veroorzaakt door de grens tussen fictie en realiteit te vervagen en mij ten onrechte te associëren met het personage Ferry Bouman", zei hij eerder.
Verder in Nederland
De rechter in Los Angeles gaat daar niet in mee, meldt RTL Boulevard. De rechter besluit dat de zaak niet in de VS voor de rechter mag komen. In de Verenigde Staten kunnen zaken vooraf worden getoetst op hun haalbaarheid. Omdat de serie voornamelijk in België is geschreven, gefilmd en geproduceerd, zullen de getuigen en het bewijsmateriaal vooral daar vandaan moeten komen, stelt de rechter.
Daarmee wordt Netflix grotendeels in het gelijk gesteld. Het streamingbedrijf voerde aan dat de zaak in Nederland of België voor de rechter had moeten komen.
Mocht de zaak bij een Belgische of Nederlandse rechtbank niet van de grond komen, dan kan hij opnieuw proberen de zaak te laten slagen bij een rechter in de Verenigde Staten.
Van Wesenbeeck gaat binnenkort in conclaaf met zijn Amerikaanse advocaat, zo laat hij weten aan de entertainmentsite.
Vrijgelaten in december
Van Wesenbeeck werd begin december vrijgelaten door de rechtbank in Den Bosch. Hij zat sinds 2 juli vast. Hij werd aangehouden toen hij samen met zijn vriendin naar het gemeentehuis in Eindhoven was gegaan om zijn paspoort te verlengen.
Voor drugshandel in 2020 leek dat destijds een overhaaste arrestatie, maar mogelijk speelde ook mee dat Janus op een dodenlijst zou staan. Het verhaal ging dat een Eindhovense rivaal iemand zou hebben ingeschakeld om Van Wesenbeeck uit de weg te ruimen.
Omroep Brabant vergeleek Janus en Ferry eerder in een aflevering van Misdaad Uitgelegd: