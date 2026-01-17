John de Bever en Frans Bauer delen verdriet over dementie: 'dat doet zeer'
Frans Bauer en John de Bever spreken in het programma Frans & Mariska, Stellen op de Proef openhartig over hun gedeelde ervaringen met Alzheimer. De moeders van beide BN’ers hebben met de ziekte te maken. En dat zorgt er zaterdagavond voor dat zelfs bij de gezelligste Brabanders aan tafel de tranen vloeien onder de Spaanse zon.
In het programma zoeken Frans en Mariska Bauer samen met een aantal bekende koppels uit hoe ze moeten omgaan met het ouder worden.
De kinderen vliegen straks uit en Frans vindt de balans in zijn carrière steeds belangrijker. Het nu nog drukke leven van het bekende stel uit Fijnaart zal daarom over een aantal jaar veranderen. Daarom kijken ze of overwinteren in Spanje misschien wat voor hun is.
Als John en Kees de Bever op visite komen, zorgt dat voor een emotioneel gesprek over dementie bij een dierbare. Over het vergeten en de pijn die daarbij komt kijken.
Alzheimer
"Ik ben acht jaar lang elke dag naar mijn moeder gegaan. Dan kwam ik binnen en vroeg ik hoe het was", vertelt John openhartig. Ook zijn moeder leed voor haar overlijden aan Alzheimer. Ze vertelde hem dat ze dagenlang in dezelfde kleren zat. "Dan ging ik met haar kleren kopen, maar ze wist niet eens of ze een jurk of een broek kocht."
Zelfs in de meest alledaagse dingen begon de ziekte het roer over te nemen. "Dan zei ik: de koffie is niet zo lekker hè mam", zegt John. "Dan zei ze: hij smaakt van geen kant. Maar als ik het tien minuten later vroeg, dan was het de lekkerste koffie die ze ooit had gedronken. Dat is best klote."
Frans schiet zichtbaar vol bij het verhaal. "Als je ze af moet staan is dat het ergste wat er is, Frans. Maar mijn moeder werd daar wel vrolijk", zegt De Bever over het moment dat zijn moeder naar een verzorgingstehuis moest.
"Je moet er niet te veel medelijden mee hebben", vertelt de oud-voetballer en zanger stellig. "Je moet doorgaan, want ze weten het toch niet meer. Maar dat is wel kut."
Moeder in woonzorgcentrum
Ook Wies Bauer, de moeder van Frans, is gediagnosticeerd met Alzheimer. Dat vertelde hij eerder in een interview met Privé. Zo lang als het kon nam hij de zorg voor zijn moeder op zich. Toch liet de zanger in juni vorig jaar weten dat zij was verhuisd naar een woonzorgcentrum in Fijnaart.
Het was "een grote stap voor ons allen", schreef hij destijds op Instagram. "Ze is er met liefde onthaald en verwelkomd met een warm gevoel. Ze heeft het ontzettend naar haar zin in haar nieuwe appartement." Op de foto staat een lachende selfie met zijn moeder.
In het zorgcentrum is zelfs de woonwagen waarin Wies met haar man woonde volledig nagebouwd. "Die kamer heeft nu precies dezelfde sfeer, maar snappen doet ze het niet helemaal", zei Frans tegen het showbizzweekblad. "Laatst vroeg ze me, terwijl ze om zich heen keek en uit het raam: ‘Frans, hoe hebben ze die wagen hier op het dak gekregen?’ Dan breekt toch je hart?"
Ook het heugelijke nieuws dat Frans en Mariska voor het eerst opa en oma worden, lijkt Wies niet helemaal te bevatten. "Zielig, maar wel fijn dat ze er nog bij kan zijn."
'Juist nu genieten'
De emoties over de situatie komen in Spanje weer bovendrijven. "Ja, ik herken het, wat je zegt", zegt Frans tegen John, terwijl hij zijn tranen moet bedwingen. "Dat doet zeer."
Maar de enthousiaste John zwiert zijn armen in de lucht om hem een hart onder de riem te steken. "Juist daarom moeten jullie genieten. Want het kan ons ook overkomen." Frans pinkt de tranen uit zijn ogen. "Ik moet eerlijk zeggen: die Bevers komen lachend binnen, maar ik zit hier gewoon te janken."