John de Bever en Frans Bauer delen verdriet over dementie: 'dat doet zeer'

Frans Bauer en John de Bever spreken in het programma Frans & Mariska, Stellen op de Proef openhartig over hun gedeelde ervaringen met Alzheimer. De moeders van beide BN’ers hebben met de ziekte te maken. En dat zorgt er zaterdagavond voor dat zelfs bij de gezelligste Brabanders aan tafel de tranen vloeien onder de Spaanse zon.

In het programma zoeken Frans en Mariska Bauer samen met een aantal bekende koppels uit hoe ze moeten omgaan met het ouder worden.

De kinderen vliegen straks uit en Frans vindt de balans in zijn carrière steeds belangrijker. Het nu nog drukke leven van het bekende stel uit Fijnaart zal daarom over een aantal jaar veranderen. Daarom kijken ze of overwinteren in Spanje misschien wat voor hun is.

Als John en Kees de Bever op visite komen, zorgt dat voor een emotioneel gesprek over dementie bij een dierbare. Over het vergeten en de pijn die daarbij komt kijken.

Alzheimer

"Ik ben acht jaar lang elke dag naar mijn moeder gegaan. Dan kwam ik binnen en vroeg ik hoe het was", vertelt John openhartig. Ook zijn moeder leed voor haar overlijden aan Alzheimer. Ze vertelde hem dat ze dagenlang in dezelfde kleren zat. "Dan ging ik met haar kleren kopen, maar ze wist niet eens of ze een jurk of een broek kocht."

Zelfs in de meest alledaagse dingen begon de ziekte het roer over te nemen. "Dan zei ik: de koffie is niet zo lekker hè mam", zegt John. "Dan zei ze: hij smaakt van geen kant. Maar als ik het tien minuten later vroeg, dan was het de lekkerste koffie die ze ooit had gedronken. Dat is best klote."