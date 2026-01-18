Zoë Deltrap sleept zilveren medaille binnen op EK shorttrack in Tilburg

Schaatsster Zoë Deltrap uit Lage Zwaluwe heeft bij de Europese Kampioenschappen shorttrack in Tilburg zilver gewonnen op de 1500 meter. Ze wist de Italiaanse Arianna Fontana niet van de troon te stoten.

Diede van Oorschot, die haar plaats op de komende Olympische Spelen moest afstaan aan de aangewezen Suzanne Schulting, passeerde de finish als vierde.

Nederland domineert het EK op eigen bodem. De 1500 meter bij de vrouwen is de eerste afstand die niet door een Nederlandse schaatsster wordt gewonnen. Deltrap won zaterdag wel goud op de 1000 meter aflossing met haar ploeg.

Thuispubliek

Voorafgaand aan het EK verheugde Deltrap zich enorm op de wedstrijden. "Voor ons als topsporters is het leuk om voor het thuispubliek te laten zien wat we kunnen", vertelde ze eerder tegen Omroep Brabant. "Ik voel me goed, al heb ik af en toe een terugval met mijn rug. Vanwege een hernia heb ik vijf maanden op bed gelegen."

Tijdens het EK komen meerdere Brabantse schaatsers in actie. In de vrouwenploeg staat ook Bibi Arts (20) uit Uden goed beslagen ten ijs. Bij de mannen maakt Daan Kos (22) uit Breda deel uit van de selectie.

Olympische Spelen

Eerder deze maand werd bekend dat de 19-jarige Deltrap zich mag gaan opmaken voor haar eerste Olympische Winterspelen. Ze is door de schaatsbond opgenomen in de selectie en mag in februari op het ijs in Milaan strijden om eremetaal.

Deltrap maakte in november vorig jaar al indruk bij wedstrijden in Dordrecht. Ook schaatser Friso Emons uit Tilburg mag onze provincie vertegenwoordigen tijdens de Winterspelen.