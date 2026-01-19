Zorgen blijven bestaan bij buren vervuilde woning: 'Zo kun je niet leven'

Al jaren maakt Marie-Louise Maagdenburg zich zorgen over haar buurman. Hij woont in een ernstig vervuild huis in Tilburg. Er volgde afgelopen zomer een gesprek met toenmalig burgemeester Theo Weterings. "Hij beloofde verandering, maar de situatie is niet verbeterd", vertelt de buurvrouw.

Het is onderhand een hoofdpijndossier geworden voor Marie-Louise, die een deel van de omwonenden vertegenwoordigt. De afgelopen jaren heeft ze samen met andere buren 'wel honderden meldingen' gemaakt bij de gemeente en een aantal zorginstellingen om hun zorgen te uiten. "Nog altijd krijgen we als reactie dat 'de gemeente bezig is met de zaak', maar vooruitgang wordt er niet geboekt", legt ze uit.

De problemen bij de koopwoning in het Tilburgse stadsdeel De Reeshof blijven zich alsmaar opstapelen. Vooral de afgelopen vier jaar is de situatie verslechterd bij de bewoner die er al ruim twintig jaar woont. Zo staat het schimmel bij de woning op de ramen en zijn de deuren verrot. In juni vertelden buurvrouwen dat de man ook al minstens drie jaar geen stroom, een jaar geen water en een paar maanden geen verwarming meer zou hebben.

Er volgde in augustus een gesprek met toenmalig burgemeester Weterings. Hij begreep de zorgen van de buren volgens Marie-Louise heel goed. "Hij gaf zelfs aan dat het niet leefbaar zou zijn om ergens zonder water en stroom te wonen." Na het gesprek hadden de buren hoop en dachten ze dat er iets zou veranderen, maar niets blijkt minder waar. "We vragen ons nog altijd af wanneer er echt hulp komt. Het kan toch niet dat hij in de vrieskou moet zitten", zegt de buurvrouw verbaasd.

"Blijkbaar kan het dat iemand woont onder erbarmelijke omstandigheden."

Wel is de gemeente volgens haar een keer langsgekomen om het vuil uit de woning te halen. "Ze hebben vuilniszakken gevuld met vieze kleding en het toilet is doorgespoeld. Er is alleen niet schoongemaakt en de vuilniszakken met vieze kleding staat nog steeds in de gang."

Het schimmel op de ramen is duidelijk zichtbaar (foto: Marie-Louise Maagdenburg).