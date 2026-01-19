Zo zorgen kroegen voor een veilig carnaval: brandcontroles en safe spaces
Met nog een kleine maand tot de kroegen en cafés weer uitpuilen met feestvierders, bereiden horecaondernemers zich voor op een veilige carnaval. Veiligheid staat altijd centraal in de horeca, maar na de cafébrand in Zwitserland en het thema veiligheid van vrouwen op het netvlies komen er steeds meer initiatieven bij om het feestje voor iedereen gezellig te houden.
Niet alleen de cafébrand in het Zwitserse Crans-Montana met de jaarwisseling staat Loek de Graauw nog vers in het geheugen, maar ook de verwoestende cafébrand in Het Hemeltje in Volendam schudde horecaondernemers 25 jaar geleden al wakker. De Bosschenaar is mede-eigenaar van café De Smidse en ambassadeur van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Den Bosch.
"Niet dat de brandveiligheid in cafés en kroegen voor die brand slecht op orde was, maar het heeft veel ondernemers wel wakker geschud om er extra op te letten", zegt hij. In Oeteldonk hebben veel ondernemers in de weken voor carnaval een jaarlijkse controle, weet De Graauw. "Het is belangrijk om te kijken of je brandblussers nog op orde zijn en je nooduitgangen breed genoeg. Er is ook een jaarlijkse voorlichtingsdag vanuit de brandweer net voor carnaval."
In Lampegat is in samenwerking met de gemeente een speciaal 'stapperspanel' opgericht, dat in de weken voor carnaval preventieve brandveiligheidscontroles houdt zonder dat er direct boetes volgen. "Het is de drukste tijd van het jaar dus het is belangrijk dat je de veiligheid op orde hebt", zegt Ruud Bakker, voorzitter van KHN Eindhoven.
Ook in Kruikenstad wordt er gelet volgens regiomanager Merel Reijers van KHN Tilburg op bijvoorbeeld geïmpregneerde carnavalsversiering en het dubbelchecken van de nooduitgangen. "Maar we zien de laatste jaren ook steeds meer drukte op de pleinen die erbij komen. Daar worden tijdelijke bouwwerken goed gecontroleerd. De gemeente beweegt ook goed mee, waardoor iedereen welkom is en het veilig verloopt", vertelt ze.
Maar aan andere vlakken van veiligheid wordt in aanloop naar carnaval ook gewerkt. Zo maken Tilburg en Den Bosch al langer gebruik van een collectieve horecaontzegging, waarmee vechtersbazen of gasten die zich misdragen een ontzegging krijgen bij alle cafés in de stad. Daar komt aan het einde van de maand Eindhoven bij. "Het is een extra middel dat we kunnen inzetten om het gezellig te houden", zegt Bakker.
Agressie is iets dat in de hele samenleving toeneemt, maar ook horecaondernemers herkennen dit door de verharding van de maatschappij en het gebruik van drugs. Daarom kwamen horecaondernemers in Tilburg afgelopen jaar al met de campagne 'Drugsgebruik is niet normaal, om hulp vragen wel'.
Op het gebied van grensoverschrijdend gedrag proberen horecaondernemers ook de veiligheid van gasten te waarborgen in aanloop naar carnaval. "We hebben onlangs op Stratumseind in Eindhoven een safe space ingericht, waar mensen meldingen kunnen maken of even tot rust kunnen komen", zegt Bakker.
In Den Bosch organiseert de Oeteldonkse club na het succes met 11-11 opnieuw een fietsplan. "Feestvierders kunnen verzamelen bij een verzamelpunt om daarna veilig per wijk of dorp samen naar huis te fietsen", legt De Graauw uit.