Zo zorgen kroegen voor een veilig carnaval: brandcontroles en safe spaces

Met nog een kleine maand tot de kroegen en cafés weer uitpuilen met feestvierders, bereiden horecaondernemers zich voor op een veilige carnaval. Veiligheid staat altijd centraal in de horeca, maar na de cafébrand in Zwitserland en het thema veiligheid van vrouwen op het netvlies komen er steeds meer initiatieven bij om het feestje voor iedereen gezellig te houden.

Niet alleen de cafébrand in het Zwitserse Crans-Montana met de jaarwisseling staat Loek de Graauw nog vers in het geheugen, maar ook de verwoestende cafébrand in Het Hemeltje in Volendam schudde horecaondernemers 25 jaar geleden al wakker. De Bosschenaar is mede-eigenaar van café De Smidse en ambassadeur van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Den Bosch.

"Niet dat de brandveiligheid in cafés en kroegen voor die brand slecht op orde was, maar het heeft veel ondernemers wel wakker geschud om er extra op te letten", zegt hij. In Oeteldonk hebben veel ondernemers in de weken voor carnaval een jaarlijkse controle, weet De Graauw. "Het is belangrijk om te kijken of je brandblussers nog op orde zijn en je nooduitgangen breed genoeg. Er is ook een jaarlijkse voorlichtingsdag vanuit de brandweer net voor carnaval."

In Lampegat is in samenwerking met de gemeente een speciaal 'stapperspanel' opgericht, dat in de weken voor carnaval preventieve brandveiligheidscontroles houdt zonder dat er direct boetes volgen. "Het is de drukste tijd van het jaar dus het is belangrijk dat je de veiligheid op orde hebt", zegt Ruud Bakker, voorzitter van KHN Eindhoven.