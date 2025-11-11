Elfde van de Elfde: het was genieten • winnaar winactie dolblij
Liveblog
We sluiten het liveblog
Bij deze sluiten we het liveblog. Geniet nog van het fijnfisjenie en ga veilig naar huis.
Nieuwe prins en adjudant in Kruikenstad
Prins Marcus en Adjudant Wiet: “Twee vrienden, één missie: saamhorigheid in groen-oranje”.
De 57-jarige Prins, geboren en getogen Tilburger, advocaat en vader van drie, draagt het groen-oranje gevoel al zijn hele leven met zich mee. “Kruikenstad is mijn thuis. Strijdlustig, sympathiek en met zelfspot — dat is wie we zijn.”
Zijn adjudant Wiet (47), eveneens een echte Kruik, is getrouwd met Janne en vader van twee. Als derde generatie in het familiebedrijf in Tilburg leeft hij midden in de stad. “Toen ik gevraagd werd, dacht ik meteen: ‘Wie is de Prins?!’” lacht hij. “Maar na elf seconden wist ik: ja, ik doe het!”
Van een lege naar een overvolle stad, hoe 11-11 veranderde
Oeteldonk opent dit jaar voor de vijftiende keer het carnavalsseizoen tijdens de Elfde van de Elfde. Jan Uters uit Den Bosch was er vanaf het begin af aan bij én trouwde in 2011 op 11-11 met zijn vrouw Laura. Het is voor hem ieder jaar weer een bijzonder feestje. Hij zag hoe 11-11 door de tijd heen veranderde.
Je zou maar trouwen op de Elfde...
Sommige mensen houden zo veel van elkaar én van carnaval, dat ze maar één dag kunnen bedenken waarop ze elkaar het ja-woord willen geven: de Elfde van de Elfde.
Gezelligheid in 't Kielegat
In Breda is het sinds de middag ook al lekker druk. Hier zie je lang niet overal Kielegat-sjaals of jasjes met emblemen, je komt ook gewoon een Minion, brandweervrouw of een varken tegen.
Bossche Dolle mina’s brengen Oeteldonkse feestvierders veilig thuis
Na een dag vol feestgedruis hoort ook een veilige terugweg bij het Oeteldonks samenzijn. Daarom sloegen de Oeteldonksche Club en de Bossche Dolle Mina's de handen ineen voor het initiatief ‘Saome uit, Saome thuis’.
Feestvierders die liever niet alleen naar huis fietsen na een avond feesten kunnen naar één van de drie centrale verzamelplekken in de Bossche binnenstad: De Wolvenhoek, de fietsenstalling van het station (stadskant) en in de Kerkstraat. Daar kunnen Oeteldonkers die dezelfde kant op moeten elkaar treffen om samen te fietsen.
In veel andere Brabantse steden bestond zo’n initiatief al langer.
'Op sjanternel' met gloednieuwe carnavalsvereniging
Onze verslaggever Ilse, oftewel 'Chef Sjanternel', ging vandaag naar Kruikenstad om de bloemetjes buiten te zetten met CV De Sleuteldraaiers. Het is de allereerste 11-11 voor deze Tilburgse carnavalsvereniging, want ze zijn pas net opgericht.
In de handboeien
Niet iedereen is even lief op de Elfde van de Elfde. In Den Bosch werd vanmiddag een man aangehouden voor ongeregeldheden en bedreiging. "Sfeerverziekend gedrag wordt niet getolereerd", schrijft Handhaving Den Bosch op Instagram. De man is in de boeien geslagen en meegenomen naar het politiebureau.
In Breda zijn twee mannen de stad uitgezet door Handhaving Breda. Volgens de beveiliging konden zij zich niet gedragen ten opzichte van vrouwen. "Dit soort gedrag wordt niet geaccepteerd! Er wordt hard tegen opgetreden", benadrukt handhaving op Instagram.
Erwin uit Den Bosch wint 'Carnaval van je Leven'
Veel verder dan 'Jaaaaaaaaaah' kwam Erwin niet toen hij hoorde dat hij de winnaar was van 'Carnaval van je Leven', de winactie van Omroep Brabant Radio. Onze carnavalsreporter Tappie Thijs verraste hem in Den Bosch.
Via Omroep Brabant Radio kon je heel de week kans maken op de Carnaval van je Leven. Daar zitten de eerste twee kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf in, maar ook plekken in het Fijnfisjenie Café, 11 kaartjes voor Handjes Handjes Bloemetjesfestijn en een gloednieuw pekske.
Uit volle borst: De Kruikencantus in Tilburg
D'n Heuvel staat ramvol, want Kruikenstad schraapt de kelen. Jong en oud zingt uit volle borst mee met alle bekende carnavalsliedjes onder muzikale begeleiding van de She’s en Jelle Oosterveld.
Oeteldonk raakt vol: 'Zoek de ruimte op'
Er wordt volop gefeest in de binnenstad van Den Bosch en het is druk. De Karrenstraat en de Korte Putstraat zijn vol. De gemeente roept via het WhatsAppkanaal van de gemeente om de ruimte op te zoeken door naar andere evenementlocaties in de stad te gaan.
Hond Ziggy steelt de show met Kielegat-sjaal
Niet alleen wij mensen genieten van de aftrap van het carnavalsseizoen, ook dieren doen gezellig mee. Zo paradeert hond Ziggy met haar nieuwe sjaal vrolijk door de straten van ’t Kielegat. Haar baasjes Sebas en Chantal wandelen vol trots mee.
Ook bij Dierentehuis 's-Hertogenbosch is het feest!
De hersens kraken bij pubquiz in Lampegat
In Eindhoven begon de Elfde van de Elfde met De Grote Lampegatse Pubquiz in het Muziekgebouw. Tijdens de Elluf Elluf Lunch gingen teams met elkaar de strijd aan. Om 15.11 uur wordt 11-11 in Lampegat officieel geopend.
'Even' een huis bezichtigen in Oeteldonk...
Even een huis bezichtigen in het centrum van Oeteldonk met de Elfde van de Elfde. Makelaar Patrick van Hendriks Makelaardij ging samen met een klant op pad, maar had meteen spijt. “Dit was echt niet te doen”, zucht hij.
De geïnteresseerden in de woning aan de Snellestraat in het centrum van Oeteldonk vroegen of ze de Elfde van de Elfde de woning konden bekijken: “We zijn dan immers toch in de stad aan het feesten, en dan kunnen we meteen even zien of het goed geluidsdicht is”, lacht Patrick. Zelf was hij ook in de stad, met zijn carnavalsvereniging, dus kleine moeite om even op en neer te lopen, dacht hij.
Niets bleek minder waar. Normaal zou hij zo’n vijf minuutjes onderweg zijn naar het bezichtigingsadres, maar de makelaar is ruim een uur bezig geweest om zijn afspraak te bereiken. “Dit doe ik nooit meer”, lacht hij. “Gelukkig ben ik nu weer terug bij de rest, dan ga ik er zelf een biertje op drinken.”
Tullepetaonen ontbijten samen voor het goede doel
Op een dag als vandaag word je nét even anders wakker. Al die carnavalskriebels maken hongerig, en dus trekken ze in Tullepetaonestad (Roosendaal) uit voor het Tullepetaone-ontbijt bij Bruin Café JaxX te zijn. Carnavalsvierders kunnen gratis bij Jack en Jonne komen ontbijten, in ruil voor een bijdragen aan het Roosendaals Jeugd Ontbijt.
Vrijwilligers verzorgen wekelijks een boodschappentas voor zeven ontbijtjes voor zo’n 170 Roosendaalse kinderen. “We willen 11.011 euro ophalen”, zegt een van de vrijwilligers. “Dat is een mooi bedrag én we kunnen daarmee toch weer zo’n drie kinderen 365 dagen per jaar van ontbijt voorzien.” De teller staat nu op iets meer dan 900 euro.
Aansluiten in de rij voor Korte Putstraat
De Korte Putstraat in Oeteldonk staat bomvol, maar veel Bossche feestgangers zijn niet van plan om te keren en een ander gezellig plekje te zoeken.
Valse start op de Elfde van de Elfde voor deze oud-prins
In Uden is het gloednieuwe Elfde van de Elfde-feest dinsdagochtend losgebarsten, maar de eerste editie begint niet voor iedereen goed. Water van Uden, oud-prins en medeorganisator van het feest, viel van zijn fiets en raakte daarbij gewond aan zijn gezicht. "Ik werd wakker in het ziekenhuis", vertelde hij eerder vandaag aan Omroep Brabant.
Drie generaties op elf-elf jarig
Dubbel, nee driedubbel feest bij de familie Van Helmont in Eindhoven! Opa Bart, vader Dennis en zoon Djezz zijn vandaag allemaal jarig. En dan wordt Djezz ook nog eens 11 jaar.
Lees hier het hele verhaal.
In Land van Cuijk openen prinsenparen het carnavalsseizoen
In gemeente Land van Cuijk is het carnavalsseizoen feestelijk geopend op het Kerkplein in Cuijk. De zes prinsenparen uit alle dorpen die onder de gemeente vallen kwamen samen en trapten samen het carnavalsseizoen af.
Al 100.000 feestvierders in Oeteldonk
Het is al druk in Den Bosch. Rond het aftelmoment werd het aantal mensen in de Brabantse hoofdstad geschat op bijna 100.000.
Speciaal carnavalsshirt Helmond Sport
Helmond Sport is ook al helemaal in de carnavalsstemming. De voetbalclub presenteert vandaag het Helmond Sport carnavalsshirt.
Het shirt is uitgebracht in samenwerking met verschillende carnavalsverenigingen uit Keiebijtersstad. Het is gebaseerd op de traditionele carnavalskleuren Helmond. In de kraag is het Helmondse carnavalsthema ‘Umdekker zo van haaw’ te lezen.
Zo werd Brabant wakker op 11-11
Sommige Brabanders waren al hard aan het aftellen voor de start van het carnavalsseizoen, was te zien op TikTok.
Overloon trapt carnavalsseizoen af met feest voor de kerk
Om precies 11.11 uur barstte in Overloon het buitencarnaval weer los met de traditionele aftrap van het nieuwe carnavalsseizoen. Het plein voor de kerk veranderde in een bruisend carnavalsdecor, waar jong en oud samen het begin van het seizoen vierden. Met muziek, gezelligheid en veel kleur werd de toon gezet voor wat een onvergetelijk carnavalsjaar belooft te worden in Overloon.
Familiebrouwerij Swinkels slaat het eerste vat aan in Uden
Het is de officiële aftrap in Uden: onder luid gejuich wordt het vat van Familiebrouwerij Swinkels uit Lieshout aangeslagen en de eerste biertjes beginnen te vloeien. "Nu kunnen we echt los", zegt het raadslid dat de grote eer kreeg. "Dit had ik niet willen missen. Proost allemaal op een goede carnaval."
We zijn los!
Kijk hier de start van het carnavalsseizoen terug.
De Parade stroomt vol met feestvierders
Veel Oeteldonkers zijn onderweg naar de Parade voor het aftelmoment. De gemeente tipt om vanwege de drukte de Parade te betreden vanaf de kant van het Theater aan de Parade / Lange Putstraat. Daar is meer ruimte.
Groots Elf Elf feest in het Knoerissenrijk
In Uden vieren ze de Elfde van de Elfde voor het eerst groots. Er zijn 2500 kaartjes verkocht voor een feest in een grote tent op de Markt. Ook hier tellen ze om 11.11 uur af naar de start van carnaval.
Kruikenstad telde spectaculair af tot de Elfde van de Elfde
Geen 'gelukkig nieuwjaar' maar 'gelukkig Elf Elf' in Tilburg. In café De Boekanier werd gisteravond afgeteld tot 00.00 uur. Waarom wachten tot het vieren van een feestje in de ochtend of middag als het ook zo kan?
Dit is waarom we de Elfde van de Elfde vieren
Mogelijk denk je bij de Elfde van de Elfde vooral aan hossen, zingen en springen, maar zo is dat prachtige carnavalsfeestje niet ontstaan. Nee, het verhaal van 11 november heeft hele andere roots - en die heeft van alles te maken met de kerk, zeggen experts.
Wonder op de Bredaseweg
Er is vannacht een wonder gebeurd op de Bredaseweg in Tilburg. De beelden aan de begraafplaats van de Bredaseweg, hebben vannacht hun sjaals aangetrokken. Zij zijn klaar voor 11-11, jij ook?
De Elfde van de Elfde gaat beginnen!
Alaaf! Welkom op dit liveblog. Hier houden we je de hele dag op de hoogte van alles rondom dit gezellige feestje in onze provincie.
Weet je nog niet waar je de polonaise gaat lopen vandaag? Op onderstaand kaartje en in dit artikel zie je wat er bij jou in de buurt allemaal te doen is.