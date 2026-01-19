Zwaarbewapende agenten doen inval na ruzie met wapen, bekijk de beelden

Bloedsporen zijn nog zichtbaar op de deur van het huis in Uden waar zondagavond een arrestatieteam binnenviel. In en voor het huis aan de Gitaarstraat werden zes Poolse mannen aangehouden na een bedreiging met een vuurwapen. Zowel de ruzie als de inval zijn op camerabeelden te zien.

Bekijk hieronder de beelden:

Volgens buurtbewoners zijn er al langere tijd problemen met de mensen die er wonen. "Je kon erop wachten tot het uit de hand ging lopen", zegt een buurman. De rust is maandag weer een beetje wedergekeerd in de Gitaarstraat. De politie heeft het pand verzegeld en er is een nieuw slot in de deur gezet. Er zitten nog twee honden in het huis. Wat er met hen gaat gebeuren, is maandag nog onduidelijk.

De buurt werd zondagavond opgeschrikt door geschreeuw, vertelt een overbuurvrouw. "Via onze camera konden we zien wat er gebeurde. Er was een onderlinge ruzie bij het huis, waarbij volgens mij veel drank in het spel was. Twee mensen werden niet binnengelaten." Ze zag hoe een vuurwapen werd getrokken. "Toen werd het wel erg spannend en eng, en hebben we als buurt de politie gebeld. Dit wil je niet in je straat."

"Vanaf dag één dag is het heibel."

De politie hield de twee mensen buiten het huis meteen aan. Om uit te sluiten dat er in het huis nog mensen met wapens zouden zijn, viel een arrestatieteam binnen. Agenten gebruikten daarbij een flitsgranaat, zodat de vier mensen in het huis even gedesoriënteerd raakten. Ook zij werden allemaal aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 25 en 68 jaar oud. In het huis werden verschillende soorten drugs gevonden en in beslag genomen. Ook nam de politie een auto in beslag, waarin verdachten reden. Het vuurwapen dat omwonenden zagen, is nog niet gevonden. Een buurman kijkt er niet van op dat het zo misging. "Het is hier wel vaker chaos", zegt hij. "Er zijn hier zo'n twee jaar geleden twee Poolse mensen komen wonen en vanaf dag één was het heibel. Er wordt continu gehandhaafd en er is vaak politie. Nu is het helemaal uit de hand gelopen. Je kon erop wachten."

"Het is iets wat je niet dagelijks voor je deur ziet gebeuren."

Hij zag zondag hoe twee mannen hardhandig werden weggejaagd bij het huis. "Ze waren zo zat als een kanon", beschrijft hij. "Ze werden in de rug getrapt, geduwd en vielen op de grond, maar ze kwamen weer terug. Het was een trieste situatie. Ik ben wel iets gewend maar kom op zeg, dit is gewoon een woonwijk." Het huis is volgens hem zwaar verwaarloosd. "Kijk hoe het erbij staat: het heeft enkel glas en de gordijnen zijn dag en nacht dicht. Het is een zootje in de tuin, met een aanhanger en scooters. Daar mag de verhuurder ook wel op aangesproken worden." De politie zegt dat er veel onduidelijkheid is over wat er precies is gebeurd zondagavond, en doet nog onderzoek. De omwonenden hopen in ieder geval dat het nu klaar is met het tumult in de straat. "Ik heb er vannacht slecht van geslapen", zegt de overbuurvrouw. "Een vuurwapen, mannen met schilden en grote wapens die de deur eruit rammen met een stormram... Het is iets wat je niet dagelijks voor je deur ziet gebeuren. Hopelijk wordt het huis gesloten."