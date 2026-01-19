Deze amateurclub staat op omvallen: 'Bijna geen vrijwilligers meer'
Opnieuw dreigt er een amateurclub in het Osse voetbal om te vallen. Nadat eerder SV Ruwaard en RKSV Cito al aankondigden te stoppen, vreest nu ook SV Top voor haar toekomst. Als er niet gauw vrijwilligers bijkomen, worden er volgend jaar geen wedstrijden meer gespeeld bij de vereniging.
"Het is niet vijf voor twaalf, niet twaalf uur, maar écht vijf over twaalf”, schrijf de club in een noodkreet op haar website. Met ruim vijfhonderd leden, vijf herenteams en 24 jeugdteams lijkt de club op het eerste gezicht springlevend, maar het bestuur zit met de handen in het haar, volgens voorzitter Frans Boon.
"We hebben altijd een tekort gehad maar de laatste tijd loopt het de spuitgaten uit", vertelt hij. "De groep is al klein en dat wordt steeds erger. Alle taken komen op veel te weinig vrijwilligers neer. Van het wedstrijdsecretariaat tot trainer en barman- of vrouw: we moeten er op alle mensen gebieden bij hebben."
In een poging de club te redden, probeerde SV Top de handen ineen te slaan met andere Osse amateurclubs. "Cito, SV Ruwaard, FC Schadewijk", somt de voorzitter op. "Daar kwam helaas niks uit. Terwijl we een heel mooi terrein hebben waar je met meerdere clubs zou kunnen werken."
"Het lijkt alsof mensen liever lekker een avondje thuis op de bank zitten in plaats van te helpen op de club."
Cito kondigde vorig jaar aan de boel de komende zomer op te doeken. Ook SV Ruwaard moest vorig jaar noodgedwongen stoppen. Als er geen nieuwe vrijwilligers opstaan, wordt SV Top dus al de derde amateurclub in Oss in twee jaar tijd die ermee ophoudt. Daarmee zou de club haar 100-jarig bestaan in 2028 net niet kunnen vieren.
"Ik heb het gevoel alsof het tekort aan vrijwilligers sinds corona erger is geworden", zegt Boon, die al 12 jaar in het bestuur zit. "Het is lastig te verklaren maar het lijkt alsof mensen liever lekker een avondje thuis op de bank zitten in plaats van te helpen op de club."
Als zich voor begin april niet voldoende nieuwe vrijwilligers aanmelden, kan de club volgend seizoen niet starten. "Met veel jeugdteams zijn we mede afhankelijk van ouders, maar die groep is veel te klein. We hopen echt dat er een nieuwe lichting opstaat. Dat zou goed zijn voor alles en iedereen binnen de club."