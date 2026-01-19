Deze amateurclub staat op omvallen: 'Bijna geen vrijwilligers meer'

Opnieuw dreigt er een amateurclub in het Osse voetbal om te vallen. Nadat eerder SV Ruwaard en RKSV Cito al aankondigden te stoppen, vreest nu ook SV Top voor haar toekomst. Als er niet gauw vrijwilligers bijkomen, worden er volgend jaar geen wedstrijden meer gespeeld bij de vereniging.

"Het is niet vijf voor twaalf, niet twaalf uur, maar écht vijf over twaalf”, schrijf de club in een noodkreet op haar website. Met ruim vijfhonderd leden, vijf herenteams en 24 jeugdteams lijkt de club op het eerste gezicht springlevend, maar het bestuur zit met de handen in het haar, volgens voorzitter Frans Boon. "We hebben altijd een tekort gehad maar de laatste tijd loopt het de spuitgaten uit", vertelt hij. "De groep is al klein en dat wordt steeds erger. Alle taken komen op veel te weinig vrijwilligers neer. Van het wedstrijdsecretariaat tot trainer en barman- of vrouw: we moeten er op alle mensen gebieden bij hebben."

In een poging de club te redden, probeerde SV Top de handen ineen te slaan met andere Osse amateurclubs. "Cito, SV Ruwaard, FC Schadewijk", somt de voorzitter op. "Daar kwam helaas niks uit. Terwijl we een heel mooi terrein hebben waar je met meerdere clubs zou kunnen werken."

"Het lijkt alsof mensen liever lekker een avondje thuis op de bank zitten in plaats van te helpen op de club."