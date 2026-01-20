Eindhoven Airport weer geplaagd door mist: vluchten omgeleid en vertraagd

Opnieuw zorgt mist voor problemen op Eindhoven Airport. Meerdere aankomende vluchten zijn dinsdagochtend al omgeleid en enkele vertrekkende vluchten zijn vertraagd. De verwachting is dat de mist de hele ochtend voor problemen blijft zorgen. Advies voor reizigers is daarom om de site van de luchthaven in de gaten te houden.

"Dit gaat impact hebben op ons vliegschema. iedereen die mensen komt ophalen of reist op Eindhoven Airport: houd de site in de gaten", zegt een woordvoerder van het vliegveld. Rond half tien zijn al drie vluchten omgeleid. het gaat om vluchten vanuit Milaan en Boekarest en Malaga. Rond die tijd zijn ook drie vertrekkende vluchten vertraagd.

Voor enkele vertrekkende vluchten was het zicht eerder goed genoeg, zei de woordvoerder. "Voor aankomende vluchten liggen de eisen voor zichtwaarden wat hoger", legde hij uit. Vaker mistig

Twee weken geleden werden er ook vluchten vertraagd op het vliegveld door mist. Ook in december was het raak. Het vliegveld in Eindhoven heeft vaker last van mist dan andere vliegvelden. In februari 2027 gaat Eindhoven Airport vijf maanden volledig dicht voor een grondige renovatie. De start- en landingsbaan wordt dan helemaal vernieuwd. Dan wordt ook het al jarenlang door Eindhoven Airport zo gewenste ILS aangepakt. Daardoor zal mist in de toekomst het vliegverkeer in Eindhoven veel minder in de problemen brengen.