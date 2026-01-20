Oproep politie: 'Deel elke snipper informatie over Tuinzigt-relschoppers'

De politie is nog iedere dag met een groot rechercheteam bezig om de relschoppers te vinden die in de oudjaarsnacht van de Bredase wijk Tuinzigt een oorlogsgebied maakten. In de nieuwste uitzending van Bureau Brabant vraagt de politie getuigen iedere snipper informatie met hen te delen.

Tijdens deze jaarwisseling brak de hel los in de wijk Tuinzigt. Stoeptegels werden losgetrokken om agenten mee te bekogelen. Ook vuurwerk en molotovcocktails werden richting de politie gegooid. Verschillende auto's gingen in vlammen op. Zeven verdachten werden opgepakt, maar de politie is op zoek naar nog meer vandalen. Een politiewoordvoerder roept in de uitzending van het opsporingsprogramma Bureau Brabant getuigen op om 'elk stukje informatie met de politie te delen ook al lijkt die informatie misschien niet belangrijk'. "Als er beelden zijn is dat helemaal mooi", geeft hij aan.

Onrust in de wijk Tuinzigt in Breda (foto: Foto: Persbureau Heitink).