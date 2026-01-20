Navigatie overslaan
Oproep politie: 'Deel elke snipper informatie over Tuinzigt-relschoppers'

Vandaag om 10:36
De wijk Tuinzigt lijkt wel een oorlogsgebied (foto:Noël van Hooft) .
De politie is nog iedere dag met een groot rechercheteam bezig om de relschoppers te vinden die in de oudjaarsnacht van de Bredase wijk Tuinzigt een oorlogsgebied maakten. In de nieuwste uitzending van Bureau Brabant vraagt de politie getuigen iedere snipper informatie met hen te delen.

Profielfoto van Femke de Jong
Geschreven door
Femke de Jong

Tijdens deze jaarwisseling brak de hel los in de wijk Tuinzigt. Stoeptegels werden losgetrokken om agenten mee te bekogelen. Ook vuurwerk en molotovcocktails werden richting de politie gegooid. Verschillende auto's gingen in vlammen op. 

Zeven verdachten werden opgepakt, maar de politie is op zoek naar nog meer vandalen. Een politiewoordvoerder roept in de uitzending van het opsporingsprogramma Bureau Brabant getuigen op om 'elk stukje informatie met de politie te delen ook al lijkt die informatie misschien niet belangrijk'. "Als er beelden zijn is dat helemaal mooi", geeft hij aan.

 

 

Onrust in de wijk Tuinzigt in Breda (foto: Foto: Persbureau Heitink).
Vanwege het enorme geweld tegen de politie werd de ME tijdens de jaarwisseling opgeroepen. De kruising van de Meidoornstraat met de Ahornstraat was het middelpunt van alle agressie. Naast de verschillende auto's die in brand werden gestoken, werd ook een politieauto vernield.

Meldingen kunnen anoniem gedaan worden via Meld Misdaad Anoniem of via Team Nationale Inlichtingen.

Bewoners van de wijk konden hun ogen niet geloven op 1 januari :  

