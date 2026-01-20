Camping van Ik Vertrek-stel Dennis en Jelle bijna verkocht

In 2022 verruilden oud-cameraman Dennis Stafleu van Omroep Brabant en zijn man Jelle Russner het bruisende Eindhoven voor een dorpje in de Franse bergen. In Ik Vertrek was te zien hoe het stel daar vol enthousiasme een camping begon, die uitgroeide tot een groot succes. Toch besloten Dennis en Jelle vorig jaar de camping weer te koop te zetten. "Over twee dagen komen de nieuwe eigenaren en tekenen we het voorlopige koopcontract."

Het waren drukke weken voor de twee heren. Omdat het dak van hun huis werd geïsoleerd, moesten ze acht weken verblijven in een van hun vakantiehuisjes. Toen de werkzaamheden klaar waren, bleek het huis niet bepaald netjes te zijn achtergelaten, vertelt Dennis dinsdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen!. In het Omroep Brabant-programma geeft hij regelmatig updates over het wel en wee van camping La Santoire. "Alles zat onder de verf. Van iedere hoek tot de houten vloer. Dus we hebben flink moeten schrobben", legt hij uit. "Ze zijn pas na vier weken gaan afdekken, dat was natuurlijk te laat." Het stel verhuisde in 2022 van Brabant naar het Franse dorpje Saint-Bonnet-de-Condat, waar toen slechts 140 mensen woonden. De grote verhuizing was te volgen in het tv-programma Ik Vertrek. De twee mannen werden geliefd in de regio en de camping werd een succes. Toch besloten ze afgelopen zomer om de camping te koop te zetten.

"Zolang de bank de verkoop nog niet heeft goedgekeurd is het niet 100 procent zeker."

"Over twee dagen komen de nieuwe eigenaren naar de camping en wordt het voorlopige koopcontract ondertekend. Alles ligt daarvoor klaar bij de notaris." Niet geheel onbelangrijk is dat het huis en de camping er dan ook netjes bij liggen. Gelukkig was dat voor het koppel geen probleem en zullen de nieuwe eigenaren met open armen worden ontvangen. "Ze blijven een paar dagen. Zo kunnen ze de regio verkennen en kennismaken met de buren." Hoewel alles voor de verkoop er goed uitziet, is de deal nog onder voorbehoud. "Zolang de bank het nog niet heeft goedgekeurd, is het niet honderd procent rond."

"Je kunt tegen mensen die geen Frans spreken en geen camping hebben gerund niet zeggen 'Hè succes!"