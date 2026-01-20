Paar uur na gewelddadige overval staat Emilia (21) weer achter de kassa

Enkele uren na een gewelddadige overval staat Emilia (21) dinsdag alweer achter de kassa van het tankstation waar ze werkt in Odiliapeel. "Ik werk hier pas een maand. En ik moest eigenlijk eerst gewoon lachen, want ik dacht dat het een grap was. Toen kreeg ik een mes tegen mijn gezicht."

De overval gebeurde maandagavond en nu staat Emilia zichtbaar aangedaan weer achter de kassa. "Het drong allemaal later pas door wat me is overkomen. En nog steeds lijk ik het nog niet helemaal te beseffen. Ik was gestrest, maar had geen doodsangsten. Pas nu besef ik dat het anders had kunnen aflopen."

Ze staat deze dinsdag niet helemaal alleen. Een collega uit Beek en Donk is bijgesprongen. Ondertussen vertelt Emilia wat er maandagavond gebeurde. "Een jongen met een scooterhelm op rende naar binnen. Ik denk dat hij maximaal 25 jaar oud was. Hij trok een mes uit z’n tas. Ik moest eigenlijk eerst gewoon lachen, want ik dacht dat het een grap was. Ik kon gewoon niet geloven dat dit gebeurde. Toen ging hij heel raar dat mes voor mijn gezicht bewegen en vroeg hij of ik geld uit de lade wilde halen."

Compleet overdonderd en wat lacherig maakte ze de lade open. “Ik kreeg wel stress, langzaamaan. Er is mij uitgelegd dat we een noodknop hebben. Maar door de paniek vergat ik die knop in te drukken. Pas toen hij weg was heb ik mijn manager gebeld. Er stond nog iemand te tanken bij de pomp, die heeft ondertussen de politie gebeld."

De politie kwam, daarna de teamleiders. Dit is nooit eerder gebeurd hier, zeiden ze tegen haar. En nu staat ze gewoon weer achter de balie. “Ik ben toch gekomen voor een paar uurtjes. Het gaat best goed, alleen een beetje gestrest." Emilia let nu extra op mensen die een helm dragen. "Die laat ik niet zomaar binnen”, zegt ze stellig.