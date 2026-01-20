Zeldzaam natuurfenomeen: dit zijn jullie mooiste noorderlicht foto's

De kans dat we het noorderlicht snel nog eens zo spectaculair boven Brabant zien als maandagavond is erg klein. "Zoiets zie je misschien eens in de tien jaar", vertelde weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza eerder dinsdag. Gelukkig hebben we jullie de foto's nog.

Iedereen werd erdoor verrast maandagavond. Ook de weermannen zelf werden overvallen door het indrukwekkende luchtspel . Het noorderlicht is een reactie op een zonnevlam en die bereikte de aarde eerder dan verwacht.

Gunstig

Door het onverwachte vroege tijdstip stonden alle seinen tegelijkertijd op groen om hier in Brabant het magische schouwspel in volle glorie te volgen.

Allereerst stond het magnetisch veld van de aarde gunstig waardoor we hier überhaupt het noorderlicht konden zien. Daarnaast was er geen bewolking. Daarbij hadden de geladen deeltjes een veel hogere snelheid dan anders, waardoor we niet alleen paars licht maar ook roze en groen noorderlicht konden zien.

Mooiste foto's

Voor wie geen tien jaar wil wachten, hebben we de mooiste foto's van het noorderlicht in Brabant voor je op een rijtje gezet.