Efteling verbiedt medewerkers te TikTokken, dit vindt een deskundige ervan

Personeel van de Efteling mag niet langer filmpjes opnemen in het pretpark en deze delen op sociale media. Arbeidsrechtadvocaat Ruud Schepers noemt dit een interessante kwestie. "Je ziet steeds vaker dat bedrijven hun werknemers regels opleggen over hun gedrag op sociale media."

Verboden Het is medewerkers verboden om filmpjes in het park op te nemen. "Dat betekent niet dat we een medewerker gelijk zullen ontslaan als dit toch gebeurt. We zullen eerst in gesprek gaan", stelt de woordvoerder geruststellend.

De Efteling heeft sinds kort haar regels aangescherpt voor medewerkers die actief zijn op sociale media zoals TikTok, Instagram en Facebook. "Daar is geen specifieke aanleiding voor", zegt Efteling-woordvoerder Steven van Gils. "De reden is dat er steeds meer medewerkers actief zijn op die kanalen en we daar enig zicht op willen houden."

Ook privé mogen Efteling-medewerkers niet alles meer posten. "Daar wordt het interessant", reageert arbeidsrechtadvocaat Ruud Schepers. "Een werkgever mag duidelijke instructies geven over wat wel en niet mag op haar eigen terrein. Privé is dat anders: dan geldt bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting. Aan de andere kant moet een werknemer altijd rekening houden met de belangen van zijn werkgever."

Vier punten

Er is wél meer mogelijk als een medewerker in privé-tijd en zonder Efteling-outfit een filmpje maakt. "Dan mag er ook in het park gefilmd worden, net zoals andere bezoekers dat mogen", vertelt de woordvoerder. "Thuis in je Efteling-kostuum een filmpje maken is weer niet de bedoeling. Dat doorbreekt de Eftelingmagie, en dat willen we niet. Ook dan gaan we eerst het gesprek aan; iemand wordt niet direct ontslagen."

Advocaat Ruud zegt dat een rechter thuis wél kijkt naar vier punten bij zo’n situatie: de aard van het filmpje, het doel van het filmpje, welke sanctie de medewerker heeft gekregen en wat de schade voor het bedrijf is.

Maatwerk

"Je ziet steeds vaker dat bedrijven hun medewerkers regels opleggen over hun sociale mediagebruik", zegt Schepers. "Denk aan de overheid en de zorg; daar is het bijvoorbeeld niet handig als personeel iets anders zegt, bijvoorbeeld over vaccinatie. Een voormalig Blokker-medewerker werd veroordeeld nadat hij zijn werkgever een 'hoerenbedrijf' noemde. De rechter levert altijd maatwerk aan de hand van de vier genoemde criteria. Er is geen eenduidig oordeel."