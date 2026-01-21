Pandeigenaar denkt over uitzetting Praise Tilburg om tweede bezoek De Wal

Wanneer Praise Tilburg gebedsgenezer Tom de Wal blijft uitnodigen om diensten te houden in het pand dat het kerkgenootschap huurt in Tilburg, wordt het mogelijk uit dat gebouw gezet. Dat zegt de eigenaar van het pand, projectontwikkelaar BPD, tegen Omroep Brabant.

Pandeigenaar BPD is niet blij dat Tom de Wal, nadat een geplande bijeenkomst van hem op 9 januari bij Praise Tilburg door de burgemeester werd verboden, op zondag 11 januari nog eens in zijn pand is geweest. “Als het zo is, zou dat best nog wel eens wat kunnen betekenen”, zegt de pandeigenaar.

Op zowel het Instagram-account van Praise Tilburg als dat van Tom de Wal zijn berichten terug te vinden over de komst van de gebedsgenezer naar Tilburg op die bewuste zondag. En daar is BPD op z’n zachtst gezegd niet blij mee. “Wij hebben die zaterdag (10 januari red.) aangegeven dat wij niet wilden dat Tom de Wal nog eens langs zou komen”, stelt Frans van den Boomen, directeur projecten bij de projectontwikkelaar.

Dat het daarna toch nog gebeurde, vindt hij kwalijk. “We gaan sowieso al met de huurder (red. Praise Tilburg) in gesprek, maar dit kan wel consequenties hebben.” Het zou volgens BPD zomaar kunnen betekenen dat Praise Tilburg niet meer welkom is in het pand aan de Apennijnenweg. Dat BPD nu pas actie onderneemt, komt doordat de projectontwikkelaar eerder niet op de hoogte was van de komst van De Wal.