Opnieuw reserve: bobsleeër Huis in ’t Veld grijpt naast Spelen

De olympische droom van bobsleeër Stephan Huis in ’t Veld uit Bergen op Zoom lijkt voor de tweede keer op rij in het water te vallen. Na een krachtmeting bij de laatste wereldbekerwedstrijd besloot bondscoach Ivo de Bruin dat zijn plek in de viermansbob wordt ingenomen door provinciegenoot Janko Franjic.

Door die wissel gaat Huis in ’t Veld wel mee als reserve. Daarmee vallen zijn ambities om daadwerkelijk in actie te komen op de Spelen voor de tweede keer op rij in duigen. Ook bij de Winterspelen in Peking raakte Stephan zijn plek in de bobslee kwijt. Door een blessure moest hij toen eveneens genoegen nemen met een reserverol. "Het was een grote teleurstelling", vertelde hij na die Spelen tegen Omroep Brabant. "Helaas wilde de bond niet met me verder vanwege lichamelijke mankementen. Ik heb een aantal spierblessures gehad en raakte mijn plekje kwijt." Duwtest

Ondanks die tegenslag bleef hij destijds strijdbaar. "Ik wil naar de Olympische Spelen van 2026." Maar ook dat voornemen lijkt nu vergeefs.