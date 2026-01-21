Opnieuw reserve: bobsleeër Huis in ’t Veld grijpt naast Spelen
De olympische droom van bobsleeër Stephan Huis in ’t Veld uit Bergen op Zoom lijkt voor de tweede keer op rij in het water te vallen. Na een krachtmeting bij de laatste wereldbekerwedstrijd besloot bondscoach Ivo de Bruin dat zijn plek in de viermansbob wordt ingenomen door provinciegenoot Janko Franjic.
Door die wissel gaat Huis in ’t Veld wel mee als reserve. Daarmee vallen zijn ambities om daadwerkelijk in actie te komen op de Spelen voor de tweede keer op rij in duigen. Ook bij de Winterspelen in Peking raakte Stephan zijn plek in de bobslee kwijt. Door een blessure moest hij toen eveneens genoegen nemen met een reserverol.
"Het was een grote teleurstelling", vertelde hij na die Spelen tegen Omroep Brabant. "Helaas wilde de bond niet met me verder vanwege lichamelijke mankementen. Ik heb een aantal spierblessures gehad en raakte mijn plekje kwijt."
Duwtest
Ondanks die tegenslag bleef hij destijds strijdbaar. "Ik wil naar de Olympische Spelen van 2026." Maar ook dat voornemen lijkt nu vergeefs.
Bondscoach Ivo de Bruin licht toe dat er bij de laatste wereldbekerwedstrijd in het Duitse Altenberg een duwtest is uitgevoerd. Op basis van de resultaten daarvan krijgt Janko Franjic uit Breda de voorkeur boven Stephan Huis in ’t Veld voor de positie van vierde remmer.
Broers in de slee
Franjic wordt nu derde remmer in de viermansbob van stuurman Dave Wesseling. Ook zijn broer Jelen Franjic maakt deel uit van zowel de tweemans- als de viermansbob. De gebroeders Franjic gaan daardoor samen van de helling af in de viermansbob tijdens de Spelen in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo.
NOC*NSF maakte afgelopen maandag bekend dat de viermansbob zich heeft geplaatst voor de Olympische Spelen. Het team voldeed met een achtste plaats bij de wereldbekerwedstrijd in St. Moritz aan de kwalificatie-eisen om naar Italië af te reizen.
Tóch mee
Een crash tijdens een training voorafgaand aan een wedstrijd in Altenberg leek nog roet in het eten te gooien. De viermansbob kon daardoor niet meer aan alle eisen voldoen en zakte in de kwalificatie. Toch besloot NOC*NSF de voordracht alsnog goed te keuren.
Ook bij de kwalificatie voor de tweemansbob leek olympisch succes ver weg. Door problemen met het materiaal moesten Wesseling en Franjic tijdens de kwalificatie rijden met een gehuurde Australische slee. Daarmee wisten zij alsnog ook voor de tweemansbob een olympisch ticket te bemachtigen.